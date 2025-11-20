Motijejunas kaže da je skok ključ u Valensiji: "Moramo da igramo kao tim i kad pobeđujemo i gubimo"

Sportske.net pre 26 minuta  |  Sportske.net
Motijejunas kaže da je skok ključ u Valensiji: "Moramo da igramo kao tim i kad pobeđujemo i gubimo"

Crvena zvezda je u sjajnoj seriji, apsolutni je hit Evrolige, a jedan od faktora u tom nizu je svakako Donatas Motijejunas.

Iskusni centar je došao na kratkoročni ugovor tokom sezone i odmah je ostavio traga, ne samo na terenu. Sa igrom Valensije je dobro upoznat, i novinarima je preneo šta se može očekivati na evroligaškom gostovanju tamo. "Pratim Valensiju već neko vreme. Gledao sam skoro sve njihove utakmice prošle godine dok su igrali u Evrokupu. Bili su mi jedna od najzanimljivijih ekipa da gledam. Trener je, otkad je došao, uradio fenomenalan posao – savršeno se uklopio u taj
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Saša Obradović: Protiv Valensije niko ne želi da igra, imaju širok roster

Saša Obradović: Protiv Valensije niko ne želi da igra, imaju širok roster

RTV pre 26 minuta
"Ne znam o čemu pričate..." Džabarija Parkera iznenadilo pitanje novinara: Blagosloven sam, ne znam o čemu je pitanje...

"Ne znam o čemu pričate..." Džabarija Parkera iznenadilo pitanje novinara: Blagosloven sam, ne znam o čemu je pitanje...

Kurir pre 26 minuta
Saša Obradović: Valensija ne zavisi od jednog igrača, nije realno da Grejem zaigra

Saša Obradović: Valensija ne zavisi od jednog igrača, nije realno da Grejem zaigra

RTS pre 26 minuta
Moteijunas: "Stvar je prosta..." VIDEO

Moteijunas: "Stvar je prosta..." VIDEO

B92 pre 12 minuta
Kalates: Čeka nas težak meč, moramo da pokažemo pravo lice

Kalates: Čeka nas težak meč, moramo da pokažemo pravo lice

RTS pre 1 sat
Željko Obradović se požalio: „Imali smo osam igrača van tima!“

Željko Obradović se požalio: „Imali smo osam igrača van tima!“

Hot sport pre 1 sat
Džabari Parker pred duel sa fenerom: „Sutra je veoma važna utakmica!“

Džabari Parker pred duel sa fenerom: „Sutra je veoma važna utakmica!“

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaValensijaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Motijejunas kaže da je skok ključ u Valensiji: "Moramo da igramo kao tim i kad pobeđujemo i gubimo"

Motijejunas kaže da je skok ključ u Valensiji: "Moramo da igramo kao tim i kad pobeđujemo i gubimo"

Sportske.net pre 26 minuta
Rodžer Federer prihvatio ponudu Novaka Đokovića

Rodžer Federer prihvatio ponudu Novaka Đokovića

Danas pre 17 minuta
Bolnica u Londonu! Čak 19 fudbalera propušta meč Totenhem - Arsenal?!

Bolnica u Londonu! Čak 19 fudbalera propušta meč Totenhem - Arsenal?!

Kurir pre 31 minuta
12. Kolo el: Žalgiris u Madridu Obe ekipe igraju za prekid negativnog niza i mesto među najboljima

12. Kolo el: Žalgiris u Madridu Obe ekipe igraju za prekid negativnog niza i mesto među najboljima

Hot sport pre 26 minuta
Saša Obradović: Protiv Valensije niko ne želi da igra, imaju širok roster

Saša Obradović: Protiv Valensije niko ne želi da igra, imaju širok roster

RTV pre 26 minuta