Divac uz Partizan u teškom trenutku – stigla i dobra vest

Košarkaši Partizana na kratko su izašli iz krze pobedom protiv Monaka, ali onda je usledio poraz od Asvela i situacija ponovo nije dobra. Podršku u nezgodnom trenutku crno-belima na treningu je pružio Vlade Divac, legendarni srpski košarkaš, a uz to je stigla i još jedna dobra vest jer se vratio Džabari Parker.

Nije Partizan u dobrom ritmu ni raspoloženju zbog loših rezultata, a već u petak i nedelju slede nove utakmice u Evroligi odnosno ABA ligi. Pred susret sa Fenerbahčeom košarkaše Partizana na treningu je posetio Vlade Divac koji je razgovarao sa Željkom Obradovićem i Zoranom Savićem. Na treningu je sa ostalim igračima bio i Džabari Parker koji je zbog smrtnog slučaja u porodici dobio dozvolu da otputuje u Sjedinjene Američke Države. Podršla je čini se Parkeru