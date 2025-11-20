Jasikevičijus: Partizan će biti motivisan posle Asvela

Jasikevičijus: Partizan će biti motivisan posle Asvela

“Očekuje nas teško gostovanje”

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus izjavio je danas pred utakmicu 12. kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje jedno od najtežih gostovanja protiv Partizana. Prvak Evrope gostovaće sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni. - Očekuje nas jedno od najtežih gostovanja i jedna od najboljih atmosfera u Evropi. Imaju okruženje koje zaista uzdiže njihov tim. Partizan će biti još motivisaniji posle poraza od Asvela i želeće da igra veoma čvrsto. Moramo da smislimo
