Košarkaši Srbije oborili rekord protiv Kipra – ovakva dominacija nikad pre nije viđena

Košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je najubedljiviji trijumf u svojoj istoriji, savladavši Kipar u prijateljskoj utakmici u Limasolu rezultatom 122:55.

Razlika od čak 67 poena nadmašila je prethodni rekord iz 2019. godine, kada su „Orlovi“ na Svetskom prvenstvu u Kini deklasirali Filipine sa 126:67 (+59). Ovo je bio drugi uzastopni trijumf izabranika Svetislava Pešića, pošto su dan ranije bili bolji od Grčke rezultatom 76:66. Srbija naredni duel igra protiv Češke za pet dana, a u okviru turnira očekuje je još jedan susret. Generalna proba pred Evropsko prvenstvo zakazana je za 21. avgust, kada će u Beogradu