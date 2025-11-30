Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Niški sportski kolektivi su uglavnom imali uspeha ovog vikenda, a prvi put ove sezone odbojkaši Niša zabeležili su trijufm u Superligi pošto su savladali subotički Spartak.

Važne pobede zabeležili su i košarkaši Konstantina i Niša u Drugoj ligi, kao i rukometaši Železničara juga u Super B ligi. Poraz ovog vikenda pretrpeo je Fudbalski klub Radnički, a košarkašice Studenta će u ponedeljak odigrati svoj meč osmog kola Prve lige. Odbojkaši Niša savladali su, posle velike borbe, Spartak iz Subotice rezultatom 3:2 (30:28, 24:26, 25:17, 27:29, 15:13) šestom kolu Superlige. Posle pet poraza Nišlije su upisale trijumf i sa dva boda nalaze se
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd, Radnik sa igračem manje bolji od TSC-a

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd, Radnik sa igračem manje bolji od TSC-a

RTV pre 14 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd

Radio sto plus pre 4 minuta
Sevilja je zeleno-bela, Dmitrović sačuvao mrežu i pobedu

Sevilja je zeleno-bela, Dmitrović sačuvao mrežu i pobedu

Sport klub pre 25 minuta
Milojević: "Probali smo da dobijemo utakmicu sa što manjom potrošnjom"

Milojević: "Probali smo da dobijemo utakmicu sa što manjom potrošnjom"

Sportske.net pre 19 minuta
Ivanić spasao Crvenu zvezdu u duelu sa OFK Beogradom: Spektakularna goleada u Zaječaru

Ivanić spasao Crvenu zvezdu u duelu sa OFK Beogradom: Spektakularna goleada u Zaječaru

Dnevnik pre 4 minuta
Milojević posle goleade i pobede: "Kaskamo u prvenstvu..."

Milojević posle goleade i pobede: "Kaskamo u prvenstvu..."

Telegraf pre 14 minuta
Velika pobeda gostiju: Betis u gradskom derbiju pobedio Sevilju

Velika pobeda gostiju: Betis u gradskom derbiju pobedio Sevilju

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKošarkaOdbojkaRukometSuboticaNišSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Danas pre 40 minuta
Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Danas pre 10 minuta
(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

Danas pre 20 minuta
Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Danas pre 1 sat
Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Danas pre 2 sata