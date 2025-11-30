Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Niški sportski kolektivi su uglavnom imali uspeha ovog vikenda, a prvi put ove sezone odbojkaši Niša zabeležili su trijufm u Superligi pošto su savladali subotički Spartak.

Važne pobede zabeležili su i košarkaši Konstantina i Niša u Drugoj ligi, kao i rukometaši Železničara juga u Super B ligi. Poraz ovog vikenda pretrpeo je Fudbalski klub Radnički, a košarkašice Studenta će u ponedeljak odigrati svoj meč osmog kola Prve lige. Odbojkaši Niša savladali su, posle velike borbe, Spartak iz Subotice rezultatom 3:2 (30:28, 24:26, 25:17, 27:29, 15:13) šestom kolu Superlige. Posle pet poraza Nišlije su upisale trijumf i sa dva boda nalaze se