(VIDEO) Ovo je svih 7 golova sa utakmice Zvezde

OFK Beograd i Crvena zvezda su četvrti put na poslednjih pet zvaničnih utakmica odigrali "7+", a posednji duel u Zaječaru završen je pobedom šampiona 4:3 Šta se sve dešavao na stadionu pod Kraljevicom imate priliku da pročitate u izveštaju Sport kluba, a pogedajte i svih sedam golova na meču.

OFK Beograd je vodio dva puta, izjednačio na 3:3 u 79. minutu, a presudio je pogodak Ivanića u 88. Crvena zvezda ima dva boda manje od Partizana, ali i meč manje. Prilika za skok na prvo mesto je u četvrtak, kad se igra odloženi meč sa Čukaričkim na stadionu „Rajko Mitić“. Pročitajte i ostale izveštaje 17. kola Super lige Srrbije: Bonus video