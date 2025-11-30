(VIDEO) Ovo je svih 7 golova sa utakmice Zvezde

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
OFK Beograd i Crvena zvezda su četvrti put na poslednjih pet zvaničnih utakmica odigrali "7+", a posednji duel u Zaječaru završen je pobedom šampiona 4:3 Šta se sve dešavao na stadionu pod Kraljevicom imate priliku da pročitate u izveštaju Sport kluba, a pogedajte i svih sedam golova na meču.

OFK Beograd je vodio dva puta, izjednačio na 3:3 u 79. minutu, a presudio je pogodak Ivanića u 88. Crvena zvezda ima dva boda manje od Partizana, ali i meč manje. Prilika za skok na prvo mesto je u četvrtak, kad se igra odloženi meč sa Čukaričkim na stadionu „Rajko Mitić“. Pročitajte i ostale izveštaje 17. kola Super lige Srrbije: Bonus video
Realovom mučenju nema kraja, Đirona uzela bod Madriđanima i sačuvala Barsu na vrhu Primere!

"Čestitao bih igračima..." Simo Krunić nakon poraza OFK Beograda od Zvezde u Superligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd, Radnik sa igračem manje bolji od TSC-a

Milojević: Ostali igrači treba da se ugledaju na Ivanića i Kataija

Milojević posle goleade hvalio dvojicu igrača

Vladan Milojević posle pobede nad "romantičarima": Značajna pobeda, zahvaljujem se navijačima

Milojević nakon dramatične pobede u Zaječaru: Kaskamo u prvenstvu, jako važna tri boda.

Srpska kik-boks reprezentacija osvojila osam medalja na Svetskom prvenstvu

Navijači Bosne i Hercegovine vređali Vučića i razvili transparent: “Jučer kišobran, danas stativ…“

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

