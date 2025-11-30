Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd, Radnik sa igračem manje bolji od TSC-a

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd, Radnik sa igračem manje bolji od TSC-a

ZAJEČAR, BAČKA TOPOLA - Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras OFK Beograd u Zaječaru rezultatom 4:3 u utakmici 17. kola Superlige Srbije.

Dva gola za "romantičare" postigao je Uroš Kabić, u 19. i 79, a u strelce se upisao i Džej Enem u 12. minutu. Kod Zvezde pogađali su Timi Elšnik u 18, Vasilije Kostov u 24, Aleksandar Katai u 65. i Mirko Ivanić u 88. minutu. Zvezda je druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje i utakmicu manje od Partizana, dok je OFK Beograd na devetoj poziciji sa 21 bodom. Milojević: Bitna pobeda, Katai i Ivanić za primer Želeli smo da pobedimo, ali nas već sledeće nedelje očekuju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Čestitao bih igračima..." Simo Krunić nakon poraza OFK Beograda od Zvezde u Superligi Srbije

"Čestitao bih igračima..." Simo Krunić nakon poraza OFK Beograda od Zvezde u Superligi Srbije

Večernje novosti pre 32 minuta
Milojević: Ostali igrači treba da se ugledaju na Ivanića i Kataija

Milojević: Ostali igrači treba da se ugledaju na Ivanića i Kataija

RTS pre 1 sat
Milojević posle goleade hvalio dvojicu igrača

Milojević posle goleade hvalio dvojicu igrača

Sport klub pre 57 minuta
Vladan Milojević posle pobede nad "romantičarima": Značajna pobeda, zahvaljujem se navijačima

Vladan Milojević posle pobede nad "romantičarima": Značajna pobeda, zahvaljujem se navijačima

Dnevnik pre 1 sat
Milojević nakon dramatične pobede u Zaječaru: Kaskamo u prvenstvu, jako važna tri boda.

Milojević nakon dramatične pobede u Zaječaru: Kaskamo u prvenstvu, jako važna tri boda.

Kurir pre 1 sat
"Ovo je bila bitna pobeda za nas!" Vladan Milojević nakon trijumfa Zvezde nad OFK Beogradom

"Ovo je bila bitna pobeda za nas!" Vladan Milojević nakon trijumfa Zvezde nad OFK Beogradom

Večernje novosti pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuboticaBačka TopolaZaječarBačkaSuperligaOFK BeogradTopolaSurdulica

Sport, najnovije vesti »

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Danas pre 17 minuta
Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Danas pre 2 sata
Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

Danas pre 1 sat
Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata