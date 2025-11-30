Fudbaleri Crvene zvezde pobedili OFK Beograd, Radnik sa igračem manje bolji od TSC-a

ZAJEČAR, BAČKA TOPOLA - Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras OFK Beograd u Zaječaru rezultatom 4:3 u utakmici 17. kola Superlige Srbije.

Dva gola za "romantičare" postigao je Uroš Kabić, u 19. i 79, a u strelce se upisao i Džej Enem u 12. minutu. Kod Zvezde pogađali su Timi Elšnik u 18, Vasilije Kostov u 24, Aleksandar Katai u 65. i Mirko Ivanić u 88. minutu. Zvezda je druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje i utakmicu manje od Partizana, dok je OFK Beograd na devetoj poziciji sa 21 bodom. Milojević: Bitna pobeda, Katai i Ivanić za primer Želeli smo da pobedimo, ali nas već sledeće nedelje očekuju