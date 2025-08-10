Sabalenka spasila 12 brejk lopti i pobedila Vondrušovu u Sinsinatiju

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo turnira u Sinsinatiju, pošto je u dva seta savladala Čehinju Marketu Vondrušovu – 7:5, 6:1.

Sabalenka je uspešno započela odbranu titule u Sinsitaniju. Beloruskinji je ovo bio prvi meč nakon polufinala na Vimbldonu. Propustila je turnir u Montrealu, odlučivši da se odmori i spremi za završnicu sezone. Povratak na teren obeležila je sigurnom igrom – naročito u odbrani, gde je spasila čak 12 brejk-poena. Beloruskinja je kontrolisala igru. Prvi deo igre pokazao se kao preloman, pošto je u nastavku Sabalenka podigla nivo i ubedljivo dobila drugi set. Za