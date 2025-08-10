Prenos, napredak - Partizan: Crno-beli na teškom gostovanju u Superligi Srbije

PARTIZAN se nakon poraza od Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija (0:2) vraća obavezama u Superligi Srbije. Crno-beli gostuju Napretku u Kruševcu. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović Uoči meča: Na ovom meču će se videti kako će poraz od škotskog kluba uticati na mladi tim "parnog valjka" koji želi da nastavi pobednički niz u prvenstvu. Prethodno je pobedio Železničar (1:0) i Radnički 1923 (2:1) i ima meč manje. Partizan je prošle sezone oba puta sa Kruševljanima igrao u Humskoj (renovirao se stadion). U prvom duelu gde je bio formalno gost trijumfovao je sa 1:0 pogotkom Mateusa Saldanja u nadoknadi, dok u drugom susretu