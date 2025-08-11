Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i bez Zelenskog

BBC News pre 40 minuta | BBC - Svetski servis

Getty Images Tokom prvog predsedničkog mandata, Tramp se nekoliko puta sastao sa Putinom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da planira da održi sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom 15. avgusta, čime nastavlja višemesečne napore da okonča rat Rusije i Ukrajine.

Ovo je najnoviji korak u Trampovoj misiji da zaustavi rat, a sastanak je najavio na dan kada je istekao njegov ultimatum Rusiji da pristane na prekid vatre u Ukrajini ili će se suočiti sa znatno oštrijim sankcijama.

Tri runde pregovora Rusije i Ukrajine, koje su ovog leta održane na Trampovu inicijativu, nisu uspele da dve strane približe miru.

Evo šta se za sada zna o sastanku dvojice predsednika.

Zašto se sastaju Putin i Tramp?

Pre nego što je u januaru preuzeo dužnost predsednika, Tramp je tokom predizborne kampanje obećavao da će okončati rat Rusije protiv Ukrajine, i više puta je tvrdio da će to učiniti u roku od 24 sata od kada uđe u Belu kuću.

Međutim, od tada njegova administracija ulaže velike, ali za sada uglavnom neuspešne napore da zaustavi rat.

U početku su pregovori ulivali određeni optimizam, ali je vremenom izbledeo.

„Ovo je rat Džozefa Bajdena, nije moj rat. Da sam ja bio predsednik, rata ne bi ni bilo", više puta je rekao Tramp poslednjh nedelja.

Prošlog meseca, Tramp je u izjavi za BBC priznao da ga je Putin razočarao posle nekoliko poseta Moskvi američkog izaslanika Stiva Vitkofa.

Frustracija je rasla, pa je Tramp dao Putinu rok do 15. avgusta da pristane na momentalni prekid vatre ili će se Rusija suočiti sa znatno strožim američkim sankcijama.

Kada je rok istekao, Tramp je umesto uvođenja novih mera, objavio da će se on i Putin lično sastati 15. avgusta.

Sastanak je najavljen posle, kako je Tramp rekao, „veoma produktivnih" razgovora Vitkofa sa Putinom u Moskvi 6. avgusta.

ORI AVIRAM/Middle East Images/AFP via Getty Images Tokom rata u Ukrajini, ruske rakete su srušile neke zgrade u prestonici Kijevu

Gde će biti održan sastanak?

Iako su se Rim, Mađarska, pa čak i Ujedinjeni Arapski Emirati spominjali kao mogući domaćini, konačan izbor mesta sastanka je znatno bliži američkom predsedniku.

Tramp je 8. avgusta na njegovoj mreži Istina (Truth Social) objavio da će se „dugo očekivani sastanak" njega i Putina održati 15. avgusta u „velikoj saveznoj državi Aljasci".

Tramp je rekao da će mesto sastanka biti „veoma zanimljivo iz više razloga“.

Za sada se ne zna gde tačno na Aljasci će se sastati dvojica predsednika.

Justin Sullivan/Getty Images Tačno mesto sastanka Trampa i Putina na Aljasci nije objavljena, ali je ranije najveći grad Enkoridž bio domaćin američkih diplomatskih događaja

Da li će Ukrajina učestvovati na sastanku?

Izgleda da predstavnici Ukrajine neće učestvovati na ovom sastanku.

Međutim, američki mediji navode da bi ako ovaj susret bude uspešan, mogao da se održi i sastanak kome bi prisustvovali Tramp, Putin i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Za sada nije poznato ko bi, osim Putina i Trampa, mogao da učestvuje na najavljenom sastanku.

Zelenski mesecima traži od Vašintona da Evropi obezbedi mesto za pregovaračkim stolom u nadi da bi to donelo oštriji pristup Moskvi.

„Rat se vodi u Evropi, a Ukrajina je deo Evrope, i mi smo već u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji", poručio je Zelenski.

„Zato Evropa mora da bude učesnik u relevantnim procesima".

Prošle nedelje, razgovarali su Tramp i Zelenski, kao i evropski partneri.

Posle razgovora njegovog specijalnog izaslanika sa Putinom u Rusiji, Tramp je razgovarao sa evropskim liderima i obavestio ih o planu da se sretne sa Putinom da rpregovaraju o mogućem mirovnom sporazumu.

Zelenski je izjavio da je 5. avgusta imao „produktivne razgovore" sa Trampom, tokom kojih ga je obavestio da Rusija pojačava „brutalnost njenih napada".

On je ranije naglasio da neće moći da prihvati nijedan dogovor koji se postigne sa Kremljom bez učešća Ukrajine.

Šta kažu ukrajinski saveznici?

EPA Evropski saveznici Ukrajine, poput francuskog predsednika Emanuela Makrona (levo) i britanskog premijera Kira Starmera (desno), na slici sa Zelenskim, poručili su da Ukrajina mora da učestvuje u mirovnim pregovorima

Evropski saveznici insistiraju da Kijev mora da budu uključen u sve mirovne pregovore sa Rusijom.

Ova poruka je navedena u zajedničkoj izjavi lidera Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Francuske, Italije, Nemačke, Poljske, Finske, i Evropske komisije.

Zvaničnik Bele kuće izjavio je da je Tramp voljan da održi trilateralni sastanak na kome bi učestvovao i ukrajinski Zelenski, ali da će se za sada sastati samo Tramp i Putin, kako je prvobitno tražio ruski predsednik.

Zelenski je poručio da će svi sporazumi koji se postignu bez Kijeva biti „mrtvo slovo na papiru".

Tramp je ranije ukazao da bi mogao da počne sastancima samo sa Putinom, rekavši novinarima da planira da „krene od Rusije".

Međutim, američki predsednik je rekao i da veruje da postoji „šansa" da se organizuje trilateralni sastanak sa Putinom i Zelenskim.

Ne zna se da li bi Putin na to pristao.

Ruski predsednik je do sada odbio nekoliko prilika za neposredne razgovore, a Putin i Zelenski se nisu videli od početka ruske invazije na Ukrajinu pre više od tri godine.

Šta obe strane žele da postignu?

Tramp je jasno izneo njegov cilj: da zaustavi rat, što je jedno od njegovih predizbornih obećanja.

„Učiniću sve što mogu da zaustavim ubijanje", rekao je Tramp prošle nedelje.

Američki predsednik je 8. avgusta izjavio da je sporazum dve zemlje „veoma blizu".

Iako i Ukrajina i Rusija tvrde da žele kraj rata, obe strane traže ono što druga kategorički odbija.

Ukrajina se nepokolebljivo drži stava da neće prihvatiti rusku kontrolu nad teritorijama koje je Moskva zauzela, a naročito ne nad Krimom - poluostrvom koji je Rusija anektirala 2014.

Zelenski je takvu mogućnost potpuno odbacio.

„O tome nema razgovara.

„To je protivno našem Ustavu", rekao je.

Sa druge strane, Putin do sada nije odustao ni od jednog od njegovih početnih zahteva u vezi sa teritorijom, vojnom neutralnošču Ukrajine i budućom veličinom njnih oružanih snaga.

Ruski predsednik je pokrenuo invaziju delimično i zbog uverenja da se Ukrajina ubrzano približavala Zapadu, optužujući NATO da koristi Kijev da bi stekao uporište i približio trupe granicama Rusije.

Bela kuća, međutim, pokušava da umiri obe strane mogućim planom.

Trampova administracija pokušava da ubedi evropske lidere da podrže sporazum o prekidu vatre kojim bi Rusiji bio predat veliki deo teritorije Ukrajine, navodi CBS njuz, američki partner BBC-ja.

Izvori upoznati sa pregovorima kažu da bi ovim sporazumom Rusija zadržala kontrolu nad poluostrvom Krimom i preuzela region Donbas na istoku Ukrajine, koji obuhvata oblasti Donjeck i Lugansk.

Rusija je okupirala i potom anektirala Krim 2014. godine, a njene snage trenutno drže većinu teritorije Donbasa.

Prema ovom sporazuma, Rusija bi morala da se odrekne ukrajinskih oblasti Hersona i Zaporožja, čije pojedine delove kontroliše vojskom.

„Biće razmene teritorija na obostranu korist", izjavio je Tramp u Beloj kući 8. avgusta.

BBC

Zašto je Aljaska odabrana za mesto sastanka?

Više je razloga.

Aljaska je teritorija SAD-a, što znatno pojednostavljuje bezbednosna pitanja.

Tramp će biti domaćin Putinu na zemlji koju su SAD kupile od Rusije pre više od veka i po.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov ocenio je da je izbor mesta „sasvim logičan" i podsetio da su dve zemlje susedi koje razdvaja Beringov moreuz.

„Rusija i SAD su bliske komšije koji dele granicu", rekao je.

„Čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz i da se tako važan i iščekivan samit lidera dve zemlje održi upravo na Aljasci".

Aljaska je poslednji put bila domaćin američkog diplomatskog događaja u martu 2021. godine, kada se novoimenovani tim za diplomatiju i nacionalnu bezbednost tadašnjeg američkog predsednika Džozefa Bajdena sastao sa kineskim zvaničnicima u Enkoridžu.

Sastanak je protekao u napetoj atmosferi, a Kinezi su optužili Amerikance za „nadmenost i licemerje".

Izbor Aljaske je značajan i zbog drugih razloga, smatraju analitičari.

SAD ne priznaju nadležnost Međunarodnog krivičnog suda koji je izdao nalog za hapšenje Putina.

Pošto je Aljaska teritorija SAD-a, ne postoji rizik da će Putin biti uhapšen ako doputuje na pregovore.

Kakav je ishod prethodnih neposrednih razgovora?

Tramp i Putin su razgovarali telefonom u februaru, što je bio prvi neposredan kontaktu dvojice predsednika od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Nedugo posle tog razgovora, Tramp je objavio da će početi pregovori Rusije i SAD-a, u kojima neće učestvovati Ukrajina, što je izazvalo kontroverze.

Oba predsednika su se tada saglasila da će razmeniti posete.

Poslednji put kada se neki američki predsednik lično sastao sa Putinom bilo je 2021. godine, pre ruske invazije na Ukrajinu, kada se Džozef Bajden sreo sa ruskim predsednikom na samitu u Ženevi, u Švajcarskoj.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.11.2025)