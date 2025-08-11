UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Beta pre 23 minuta

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudio je noćašnje ubistvo šest palestinskih novinara od strane izraelske vojske u pojasu Gaze, u saopštenju objavljenom na mreži Iks.

Ubijeno je pet novinara televizije Al Džazira, kao i jedan slobodni novinar, koji je povremeno sarađivao sa lokalnim medijima a nalazio se u istom šatoru koji je ciljala izraelska vojska.

Visoki komesarijat UN optužio je Izrael da je "ciljao šator" gde su se nalazili zaposleni televizije Al Džazira, što, kako je rečeno, predstavlja "ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava".

Al Džazira je javila da je pet njenih novinara poginulo u izraelskom napadu na pojas Gaze, uključujući poznatog izveštača Anasa al Šarifa, za koga je izraelska vojska priznala da ga je gađala, jer je navodno bio - terorista.

Televizija, čije sedište je u Kataru, kaže da se izgleda radilo o ciljanom izraelskom napadu na šator, koji su koristili njeni novinari u gradu Gazi, ispred bolnice Al-Šifa.

"Izrael treba da poštuje i zaštiti sve civile uključujući novinare, dodaje se u saopštenju Visokog komesarijata koji podseća da je najmanje 242 palestinska novinara ubijeno u Gazi od 7. oktobra 2023. godine i UN su ponovile svoj zahtev za "momentalni pristup Gazi bez prepreka za sve novinare".

Jedan od poginulih Anas al Šarif (28) bio je najpoznatije lice među dopisnicima koji su svakodnevno izveštavali o sukobu.

Organizacija za odbranu medija Reporteri bez granica (RSF) osudila je "snažno i sa besom ubistvo novinara Anasa al Šarifa", za koje kako je dodala je "odgovornost preuzela" izraelska vojska, ocenjujući da je on glas patnje koju je Izrael nametnuo Palestincima u Gazi.

(Beta, 11.08.2025)

Povezane vesti »

UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

N1 Info pre 33 minuta
Al Džazira: Pet članova medijske ekipe poginulo u izraelskom udaru na njihov šator u Gazi, UN ukazuje na kršenje međunarodnog…

Al Džazira: Pet članova medijske ekipe poginulo u izraelskom udaru na njihov šator u Gazi, UN ukazuje na kršenje međunarodnog humanitarnog prava

Insajder pre 33 minuta
UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Nova pre 28 minuta
Pet novinara Al Džazire ubijeno kod bolnice Al-Šifa u Gazi

Pet novinara Al Džazire ubijeno kod bolnice Al-Šifa u Gazi

BBC News pre 1 sat
Pet novinara Al Džazire poginulo u izraelskom udaru u Gazi

Pet novinara Al Džazire poginulo u izraelskom udaru u Gazi

NIN pre 3 sata
Za Izrael i novinari legitimna meta – ubijena cela ekipa Al Džazire, među njima i dobitnik Pulicera

Za Izrael i novinari legitimna meta – ubijena cela ekipa Al Džazire, među njima i dobitnik Pulicera

RTS pre 3 sata
Pet novinara Al Džazire ubijeno kod bolnice Al-Šifa u Gazi

Pet novinara Al Džazire ubijeno kod bolnice Al-Šifa u Gazi

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Merc brani odluku o obustavi izvoza oružja Izraelu

Merc brani odluku o obustavi izvoza oružja Izraelu

Dojče vele pre 27 minuta
UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Beta pre 23 minuta
Preminuo kandidat za predsednika Kolumbije Uribe, upucan na mitingu u junu

Preminuo kandidat za predsednika Kolumbije Uribe, upucan na mitingu u junu

Nedeljnik pre 28 minuta
UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

N1 Info pre 33 minuta
Rute: Putin će biti na testu

Rute: Putin će biti na testu

Vesti online pre 28 minuta