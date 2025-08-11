(Foto) nove fotografije sa mesta strašnog udesa kod Ada mola: Vatrogasci izvlače povređenog, mladić (20) poginuo: Na putu potpuni haos

U saobraćajnoj nesreći u Radničkoj ulici u Beogradu poginuo je mladić (20), dok su povređenu osobu vatrogasci izvukli iz automobila.

Na društvenim mrežama pojavile su se nove fotografije sa lica mesta, a kako se vidi na njima, vatrogasci su izneli povređenog iz automobila i predali ga Hitnoj pomoći. Jedan od automobila koji je učestvovao u nesreći potpuno je smrskan, delovi su rasuti svuda po putu, a vozilo je zgužvano kao limenka. Podsetimo, do nesreće je došlo u Radničkoj ulici kod TC "Ada mol", u smeru ka Obrenovcu. Kako saznaje "Blic", jedno lice u saobraćajnoj nesreći bilo je zaglavljeno u