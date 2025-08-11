Novinar Al Džazire poginuo u izraelskom napadu na Gazu

Novinar Al Džazire Anas el-Šarif poginuo je danas u izraelskom napadu na grad Gazu, objavila je Al Džazira.

"Novinar Al Džazire Anas el-Šarif ubijen je tokom onoga što izgleda kao ciljani izraelski napad", rekao je direktor bolnice el-Šifa u gradu Gazi. El-Šarif (28) je poginuo nakon što je pogođen šator za novinare ispred glavne kapije bolnice. Kako ističe Al Džazira, izraelska vojska je ubila više od 200 reportera i medijskih radnika od početka bombardovanja, uključujuci nekoliko novinara Al Džazire i njihove rođake. Izraelska vojska saopštila je da je ubila novinara