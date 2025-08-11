Uživo (foto, video) kataklizmične scene u Crnoj Gori, sve je dramatičnije! Bukte novi požari kod Podgorice, čule se eksplozije: Vatra progutala kuće, zatvoreni putevi

Iznad Čanja u Crnoj Gori jutros se rasplamsao ogroman požar, a gusti dim je stigao i do plaža. Prema informacijama koje su sada dostupne, buktinja je do sada stigla do Podgorice, Budve, Bara, Nikšića, Šavnika i Bijelog Polja. Srbija je poslala svoj helikopter kako bi pomogla u gašenju požara, a jedan vatrogasac povređen je u eksploziji u mestu Rogami.

Podsetimo, kako se sumnja, vatrena stihija proširila se od zapaljenog automobila na magistrali. Vatrogasne sirene se čuju u celom naselju. Na snimku od jutros vide se ležaljke i suncobrani na lokalnoj plaži u Čanju, ljudi sede, raspremaju stvari, a neki od njih se i dalje kupaju i to dok se naokolo širi gusti dim od požara koji je noćas izbio u neposrednoj blizini. Vatrena stihija zahvatila je prostor iznad Kraljičine plaže, na brdu Dubovica, gdje je gusto