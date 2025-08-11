Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Danas pre 1 sat  |  N1 Beograd
Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Užičani su večeras organizovali skup koji su ironično nazvali „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“, zbog stalnih najava predsednika da će objaviti knjigu sa ovim nazivom, a koja nije do sada ugledala svetlo dana, prenosi N1.

Branko Ilić, odbornik opozicije u Skupštini Užica, rekao je da predsednik već pola godine najavljuje da će objaviti tu knjigu, pa su oni odlulili da mu pomognu. „Ovo je knjiga koju smo izdali – ‘Kako sam pobedio obojenu revoluciju’ od Aleksandra Vučića. Tako da smo napravili jedan performans ovde kod nas u gradu gde i dalje traje naša večerašnja priča i protest“, rekao je on. Građani nose improvizovane knjige, kao i kartonsku figuru Aleksandra Vučića, koji je
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Danas pre 1 sat
Brnabić o protestu u Vrbasu: Odraz frustriranosti, nemoći i mržnje

Brnabić o protestu u Vrbasu: Odraz frustriranosti, nemoći i mržnje

Danas pre 2 sata
„Mile je dobar dok mu se ne nađe zamena“: Da li je Vučić pustio Dodika niz vodu?

„Mile je dobar dok mu se ne nađe zamena“: Da li je Vučić pustio Dodika niz vodu?

Danas pre 3 sata
Protest u Vrbasu, oglasila se Brnabić: "Huligani se ponovo okupili ispred prostorija SNS"

Protest u Vrbasu, oglasila se Brnabić: "Huligani se ponovo okupili ispred prostorija SNS"

Blic pre 3 sata
Đilas: Između Vučića i Šešelja razlike su u nijansama

Đilas: Između Vučića i Šešelja razlike su u nijansama

Danas pre 6 sati
BLOG: Napeto u Vrbasu, Žandarmerija razdvajala pristalice SNS i građane, letele flaše sa jedne i sa druge strane

BLOG: Napeto u Vrbasu, Žandarmerija razdvajala pristalice SNS i građane, letele flaše sa jedne i sa druge strane

Nova pre 1 dan
"Uskoro nastavljamo": Vučević posetio Darka Glišića u bolnici (foto)

"Uskoro nastavljamo": Vučević posetio Darka Glišića u bolnici (foto)

Blic pre 1 sat

Ključne reči

Aleksandar VučićUžice

Politika, najnovije vesti »

Ko su nosioci promena

Ko su nosioci promena

Radar pre 36 minuta
Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Danas pre 1 sat
Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Danas pre 1 sat
Vanredni izbori u Srbiji jedini zahev povorke građana u Subotici

Vanredni izbori u Srbiji jedini zahev povorke građana u Subotici

Danas pre 3 sata
Kosovska policija zapucala prilikom legitimisanja Srba: Jedan mladić priveden, drugi pobegao u šumu: Kasnije sam došao u…

Kosovska policija zapucala prilikom legitimisanja Srba: Jedan mladić priveden, drugi pobegao u šumu: Kasnije sam došao u stanicu

Blic pre 2 sata