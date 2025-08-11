Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Užičani su večeras organizovali skup koji su ironično nazvali „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“, zbog stalnih najava predsednika da će objaviti knjigu sa ovim nazivom, a koja nije do sada ugledala svetlo dana, prenosi N1.

Branko Ilić, odbornik opozicije u Skupštini Užica, rekao je da predsednik već pola godine najavljuje da će objaviti tu knjigu, pa su oni odlulili da mu pomognu. „Ovo je knjiga koju smo izdali – ‘Kako sam pobedio obojenu revoluciju’ od Aleksandra Vučića. Tako da smo napravili jedan performans ovde kod nas u gradu gde i dalje traje naša večerašnja priča i protest“, rekao je on. Građani nose improvizovane knjige, kao i kartonsku figuru Aleksandra Vučića, koji je