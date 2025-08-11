Pristalice SNS-a uperile lasere u ekipu N1: Ometale izveštavanje i vređale novinarku (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  N1
Aktivisti SNS-a su na večerašnjem protestu u Vrbasu, gde ih je policija, a potom i Žandarmerija odvajala od građana koji su tu protestovali, ometala ekipu N1 tokom izveštavanja.

Najmanje pet lasera bilo je upereno u reporterku Jelenu Mirković i snimatelja dok su izveštavali sa današnjeg protesta. U jeku, kada je Žandarmerija pokušavala da potisne i udalji građane od prostorija Srpske napredne strane, pristalice vladajuće partije uputili su pogrdne reči i psovke novinarskoj ekipi, nazivajući ih „ustašama“. Tokom protesta, između dve grupe je bilo verbalnih okršaja, a u jednom trenutku su poletele i plastične flaše, a potom i jaja. Među
