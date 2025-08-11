On je zaštitnik svih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja Danas se slavi sveti mučenik Kalinik

Dnevnik pre 7 sati
On je zaštitnik svih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja Danas se slavi sveti mučenik Kalinik

U ponedeljak, 11. avgusta po gregorijanskom, odnosno 29. jula po julijanskom kalendaru, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Kaliniku - svetitelju koji se u pravoslavnom narodu poštuje kao zaštitnik svih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja.

Ovaj dan u liturgijskom kalendaru nosi snažnu simboliku. Vernici se svetom Kaliniku mole za snagu, pravdu i izlaz iz teških životnih situacija - naročito onda kada se osećaju neshvaćeno, napadnuto ili dovedeno u moralnu dilemu. Običaj nalaže da oni koji su u nevolji danas zapale sveću u crkvi i izgovore molitvu ovom svetitelju, tražeći pomoć i duhovnu snagu da istraju u pravdi. Ko je bio Sveti Kalinik? Sveti mučenik Kalinik rođen je u oblasti Kilikija (današnja
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Danas slavimo Svetog mučenika Kalinika: Poštuje se kao zaštitnik svih onih koji nepravedno pate

Danas slavimo Svetog mučenika Kalinika: Poštuje se kao zaštitnik svih onih koji nepravedno pate

Telegraf pre 3 minuta
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Kaliniku

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Kaliniku

RTV pre 48 minuta
Slavimo Svetog mučenika Kalinika: Veruje se da danas treba ispoštovati ovaj običaj

Slavimo Svetog mučenika Kalinika: Veruje se da danas treba ispoštovati ovaj običaj

Mondo pre 33 minuta
Ako ste u problemima, ovo obavezno uradite Srbi slave velikog svetitelja

Ako ste u problemima, ovo obavezno uradite Srbi slave velikog svetitelja

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 11. avgust

Na današnji dan, 11. avgust

N1 Info pre 8 minuta
Svako vidi ideju koju promoviše: Napad tabloida i SNS na Danas zbog karikature koja „poziva na Vučićevo ubistvo“

Svako vidi ideju koju promoviše: Napad tabloida i SNS na Danas zbog karikature koja „poziva na Vučićevo ubistvo“

Danas pre 3 minuta
Predsednikov paket s paklenom pomorandžom

Predsednikov paket s paklenom pomorandžom

Danas pre 8 minuta
Dodik BEZ MANDATA: Politička neizvesnost tinja u Republici Srpskoj i celoj BiH: Šta dalje sledi - saznajte u "Jutru na Blic"

Dodik BEZ MANDATA: Politička neizvesnost tinja u Republici Srpskoj i celoj BiH: Šta dalje sledi - saznajte u "Jutru na Blic"

Blic pre 3 minuta
VIDEO Dragan Milić objavio snimak: Pao deo maltera nadstrešnice Klinike za onkologiju u Nišu

VIDEO Dragan Milić objavio snimak: Pao deo maltera nadstrešnice Klinike za onkologiju u Nišu

Radio 021 pre 3 minuta