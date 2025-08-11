On je zaštitnik svih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja Danas se slavi sveti mučenik Kalinik

U ponedeljak, 11. avgusta po gregorijanskom, odnosno 29. jula po julijanskom kalendaru, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Kaliniku - svetitelju koji se u pravoslavnom narodu poštuje kao zaštitnik svih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja.

Ovaj dan u liturgijskom kalendaru nosi snažnu simboliku. Vernici se svetom Kaliniku mole za snagu, pravdu i izlaz iz teških životnih situacija - naročito onda kada se osećaju neshvaćeno, napadnuto ili dovedeno u moralnu dilemu. Običaj nalaže da oni koji su u nevolji danas zapale sveću u crkvi i izgovore molitvu ovom svetitelju, tražeći pomoć i duhovnu snagu da istraju u pravdi. Ko je bio Sveti Kalinik? Sveti mučenik Kalinik rođen je u oblasti Kilikija (današnja