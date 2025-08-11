Bukti ogroman požar iznad Čanja, Vatra zahvatila magistralu! Zapaljeni auto izazvao haos, pogledajte strašne snimke iz Crne Gore (video)

Kurir pre 58 minuta  |  Blic/Bar info/Preneo: Đ. M.)
Bukti ogroman požar iznad Čanja, Vatra zahvatila magistralu! Zapaljeni auto izazvao haos, pogledajte strašne snimke iz Crne…
Vatrogasne sirene se čuju u celom naselju. Požar koji je, nakon što se zapalio automobil na magistrali, preksinoć izbio u Buljarici, proširio se na nepristupačne terene i stigao do Čanja. - Vatra preti da ugrozi stambene objekte, pa vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja ovog dela barske opštine - saopštio je sa terena Aco Vulević, načelnik barske Službe zaštite i spašavanja. Kako se može videti na snimku, vatrogasne službe Crne Gore aktivno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video) Bukti požar iznad Čanja u Crnoj Gori: Sumnja se da se vatra proširila od zapaljenog auta, preti da se proširi

(Video) Bukti požar iznad Čanja u Crnoj Gori: Sumnja se da se vatra proširila od zapaljenog auta, preti da se proširi

Blic pre 1 sat
(Foto, video) širi se veliki požar kod splita: Vatra došla blizu kuća, na terenu čak 155 vatrogasca, dignuta 3 kanadera, stiže…

(Foto, video) širi se veliki požar kod splita: Vatra došla blizu kuća, na terenu čak 155 vatrogasca, dignuta 3 kanadera, stiže i pojačanje

Blic pre 1 sat
Širi se veliki požar u Hrvatskoj, autoput je zatvoren

Širi se veliki požar u Hrvatskoj, autoput je zatvoren

Danas pre 43 minuta
Požar u Buljarici preti naseljima: Vatra stigla do Čanja, vatrogasci na nepristupačnom terenu

Požar u Buljarici preti naseljima: Vatra stigla do Čanja, vatrogasci na nepristupačnom terenu

Euronews pre 1 sat
(Video) Vatrena stihija besni iznad Čanja Plamen preti da proguta domove vatrogasci na ivici snage

(Video) Vatrena stihija besni iznad Čanja Plamen preti da proguta domove vatrogasci na ivici snage

Dnevnik pre 42 minuta
(VIDEO) Veliki požar u Dalmaciji: Na terenu više od sto vatrogasaca, brane se objekti

(VIDEO) Veliki požar u Dalmaciji: Na terenu više od sto vatrogasaca, brane se objekti

N1 Info pre 1 sat
Gori kod Splita; Vatra se približila kućama, zatvorena magistrala FOTO

Gori kod Splita; Vatra se približila kućama, zatvorena magistrala FOTO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GorapožarCanj

Svet, najnovije vesti »

Hitan sastanak Evropljana o Ukrajini uoči susreta Trampa i Putina

Hitan sastanak Evropljana o Ukrajini uoči susreta Trampa i Putina

Nova pre 8 minuta
Izrael u Gazi ubio petoricu novinara Al Jazeere

Izrael u Gazi ubio petoricu novinara Al Jazeere

SEEbiz pre 2 minuta
Delegacija Hamasa putuje u Kairo na pregovore o prekidu vatre u Gazi? "Turska pomogla u obnavljanju kontakta"

Delegacija Hamasa putuje u Kairo na pregovore o prekidu vatre u Gazi? "Turska pomogla u obnavljanju kontakta"

Blic pre 8 minuta
PVO sistemi pogodili metu

PVO sistemi pogodili metu

Vesti online pre 7 minuta
Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Rute: Sastanak Trampa i Putina pokazaće da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira

Euronews pre 13 minuta