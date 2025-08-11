Bukti ogroman požar iznad Čanja, Vatra zahvatila magistralu! Zapaljeni auto izazvao haos, pogledajte strašne snimke iz Crne Gore (video)

Vatrogasne sirene se čuju u celom naselju. Požar koji je, nakon što se zapalio automobil na magistrali, preksinoć izbio u Buljarici, proširio se na nepristupačne terene i stigao do Čanja. - Vatra preti da ugrozi stambene objekte, pa vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da odbrane naselja ovog dela barske opštine - saopštio je sa terena Aco Vulević, načelnik barske Službe zaštite i spašavanja. Kako se može videti na snimku, vatrogasne službe Crne Gore aktivno