Stoka i konji na Suvoj planini ponovo bez vode: "Stoka ne može da izdrži do oktobra bez svakodnevnog odvoženja vode"

Odbornica u Skupštini grada Niša Tamara Kerković saopštila je juče da su stoka i konji na suvoplanskoj visorovani Rakoš ponovo bez kapi vode, te da se u bazeni potpuno prazni, odnosno, da je u njima – blato.

Ona izražava bojazan da će se u novom toplotnom talasu pogoršati stanje sa životinjama. „Nakon što je već krajem juna nestala voda na Rakošu, poslednjem izvorištu na Suvoj planini, u pomoć je priteklo niško JKP Medijana, kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji su do pre četiri dana, kako javljaju stočari, dopremali vodu cisternama, što je podmirivalo minimum za 1000 krava i teladi i 300 konja, kojima je potrebno bar 50 tona vode dnevno“,