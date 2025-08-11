Pet novinara Al Džazire poginulo u izrelskom udaru na njihov šator u Gazi, uključujući poznatog izveštača

N1 Info pre 17 minuta  |  Beta
Pet novinara Al Džazire poginulo u izrelskom udaru na njihov šator u Gazi, uključujući poznatog izveštača

Al Džazira je javila da je pet njenih novinara poginulo u izrelskom udaru u pojasu Gaze, uključujući poznatog izveštača Anasa al Šarifa.

Izraelska vojska priznala je da ga je gađala, jer je, kako tvrdi, bio terorista. Televizija, čije sedište je u Kataru, kaže da se izgleda radilo o ciljanom izraelskom napadu na šator, koji su koristili njeni novinari u gradu Gazi, ispred bolince Al-Šifa. Pored novinara Anasa al Šarifa, za čiju smrt je televizija ranije javila, poginuo je još jedan dopisnik Mohamed Kreikeh, kao i snimatelji Ibrahim Zaher, Mohamed Nufal i Moamen Aliva koji su bili u šatoru za
