Donald Tramp najavio iseljenje beskućnika i pritvaranje kriminalaca u Vašingtonu
Naslovi.ai pre 1 sat
Predsednik SAD obećao smeštaj beskućnicima van prestonice i zatvaranje kriminalaca, dok gradonačelnica tvrdi da nema porasta kriminala
Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će iseliti beskućnike iz Vašingtona i pritvoriti kriminalce, obećavajući smeštaj beskućnicima daleko od prestonice i zatvor za kriminalce. N1 Info Blic Radio 021
Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauser izjavila je da grad ne beleži porast kriminala, što je u kontrastu sa Trampovim najavama o strožim merama. Večernje novosti Alo
Bela kuća nije precizirala koja zakonska ovlašćenja će Tramp koristiti za sprovođenje iseljenja i pritvaranja, dok je predsednik najavio konferenciju za medije. Danas NIN