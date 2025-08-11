Donald Tramp najavio iseljenje beskućnika i pritvaranje kriminalaca u Vašingtonu

Donald Tramp najavio iseljenje beskućnika i pritvaranje kriminalaca u Vašingtonu

Predsednik SAD obećao smeštaj beskućnicima van prestonice i zatvaranje kriminalaca, dok gradonačelnica tvrdi da nema porasta kriminala

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će iseliti beskućnike iz Vašingtona i pritvoriti kriminalce, obećavajući smeštaj beskućnicima daleko od prestonice i zatvor za kriminalce. N1 Info Blic Radio 021

Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauser izjavila je da grad ne beleži porast kriminala, što je u kontrastu sa Trampovim najavama o strožim merama. Večernje novosti Alo

Bela kuća nije precizirala koja zakonska ovlašćenja će Tramp koristiti za sprovođenje iseljenja i pritvaranja, dok je predsednik najavio konferenciju za medije. Danas NIN

