Donald Tramp najavio plan za bezbedniji Vašington uz iseljenje beskućnika i borbu protiv kriminala

Predsednik SAD najavljuje plan za lepši i bezbedniji glavni grad, dok gradonačelnica odbacuje tvrdnje o porastu kriminala

Američki predsednik Donald Tramp najavio je plan da Vašington postane bezbedniji i lepši nego ikada pre, uz iseljenje beskućnika iz prestonice i strože mere protiv kriminalaca. BBC News N1 Info Blic Radio 021

Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauser odbacila je tvrdnje o porastu kriminala i usprotivila se poređenju Vašingtona sa Bagdadom, naglašavajući da ne očekuju povećanje kriminalnih aktivnosti. BBC News NIN

Tramp je u julu potpisao uredbu kojom se olakšava hapšenje beskućnika, a Bela kuća nije precizirala zakonska ovlašćenja za iseljenje. Predsednik je najavio i konferenciju za medije na kojoj će detaljnije predstaviti svoj plan. NIN Danas