Donald Tramp najavljuje "Dan oslobođenja Vašingtona" uz federalizaciju policije i raspoređivanje Nacionalne garde

Predsednik SAD uvodi stroge mere za suzbijanje kriminala u Vašingtonu, dok gradonačelnica odbacuje tvrdnje o porastu kriminala

Na konferenciji za medije u Beloj kući, predsednik Donald Tramp najavio je "istorijsku akciju" pod nazivom "Dan oslobođenja Vašingtona", koja uključuje raspoređivanje Nacionalne garde i stavljanje policije Distrikta Kolumbija pod federalnu kontrolu radi smanjenja kriminala. B92 Večernje novosti SEEbiz

Tramp je ponovio da beskućnici moraju biti iseljeni, dok gradonačelnica Mjuriel Bauser odbacuje poređenje Vašingtona sa Bagdadom i tvrdi da nema porasta kriminala. BBC News NIN

Predsednik je ranije potpisao uredbu kojom se olakšava hapšenje beskućnika i najavio konferenciju za medije na kojoj će detaljnije predstaviti svoj plan za bezbedniji i lepši Vašington. NIN Danas

