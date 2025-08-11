Ko su nosioci promena
Radar pre 37 minuta | Isidora Cerić
Sa studentskim protestima dogodilo se nešto neočekivano, iz apstinencije se rodila politička opcija, što može biti ključni faktor potencijalne promene kad izbori budu raspisani
Poslednjih meseci internetom kruži veoma popularan tvit: „Nisi neutralan, nego te sramota da kažeš da si njihov. A njihov si jer ćutiš. Mnogo prosto.“ Ali da li je zaista tako jednostavno? Ko su ti neutralni, a ko neopredeljeni i kako se oni razlikuju od apstinenata? U velikom istraživanju iz 2021. godine Srećko Mihailović, sociolog i glavni istraživač Demostata, navodi da postoji pet ključnih razloga zbog kojih ljudi u Srbiji ne izlaze na izbore, formirajući