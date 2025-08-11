Za Izrael i novinari legitimna meta – ubijena cela ekipa Al Džazire, među njima i dobitnik Pulicera

Novinar Al Džazire kome je Izrael ranije pretio ubijen je zajedno sa četvoricom kolega u izraelskom vazdušnom napadu. Izraelska vojska je saopštila da je namerno ciljala i ubila Anasa el Šarifa, tvrdeći da je on predvodio ćeliju Hamasa i da je bio umešan u raketne napade na Izrael. Napad osuđuju novinari i grupe za ljudska prava.

El Šarif (28) bio je sa još četvoricom novinara Al Džazire i jednim asistentom u trenutku izraelskog napada. Ekipa Al Džazire poginula je u nedelju kada je pogođen šator u kome su se nalazili u blizini bolnice Šifa u istočnom delu Gaze, saopštili su zvaničnici Gaze i Al Džazira. Zvaničnik bolnice rekao je da su još dve osobe poginule u napadu. Šesti novinar, Muhamed el Haldi, lokalni frilenser, takođe je poginuo u vazdušnom napadu, saopštili su lekari bolnice El