Za Izrael i novinari legitimna meta – ubijena cela ekipa Al Džazire, među njima i dobitnik Pulicera

RTS pre 3 sata
Za Izrael i novinari legitimna meta – ubijena cela ekipa Al Džazire, među njima i dobitnik Pulicera

Novinar Al Džazire kome je Izrael ranije pretio ubijen je zajedno sa četvoricom kolega u izraelskom vazdušnom napadu. Izraelska vojska je saopštila da je namerno ciljala i ubila Anasa el Šarifa, tvrdeći da je on predvodio ćeliju Hamasa i da je bio umešan u raketne napade na Izrael. Napad osuđuju novinari i grupe za ljudska prava.

El Šarif (28) bio je sa još četvoricom novinara Al Džazire i jednim asistentom u trenutku izraelskog napada. Ekipa Al Džazire poginula je u nedelju kada je pogođen šator u kome su se nalazili u blizini bolnice Šifa u istočnom delu Gaze, saopštili su zvaničnici Gaze i Al Džazira. Zvaničnik bolnice rekao je da su još dve osobe poginule u napadu. Šesti novinar, Muhamed el Haldi, lokalni frilenser, takođe je poginuo u vazdušnom napadu, saopštili su lekari bolnice El
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sahranjeni novinari Al Džazire koje su ubile izraelske snage u Gazi

Sahranjeni novinari Al Džazire koje su ubile izraelske snage u Gazi

BBC News pre 56 minuta
Novi napadi izraelske vojske na civile oko punktova za distribuciju pomoći u Pojasu Gaze

Novi napadi izraelske vojske na civile oko punktova za distribuciju pomoći u Pojasu Gaze

N1 Info pre 1 sat
Sahranjeni novinari Al Džazire koje su ubile izraelske snage u Gazi

Sahranjeni novinari Al Džazire koje su ubile izraelske snage u Gazi

Južne vesti pre 1 sat
Izraelska vojska nastavila na napade na punktove za distribuciju pomoći: Oko 40 mrtvih

Izraelska vojska nastavila na napade na punktove za distribuciju pomoći: Oko 40 mrtvih

B92 pre 1 sat
Četrdeset mrtvih u munjevitom napadu Vojska nastavila sa udarima na punktove

Četrdeset mrtvih u munjevitom napadu Vojska nastavila sa udarima na punktove

Alo pre 1 sat
Un osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Un osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Pravda pre 2 sata
UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Cenzolovka pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

U Turskoj uhapšeni vlasnik i izvođač radova na zgradi koja se srušila u zemljotresu

U Turskoj uhapšeni vlasnik i izvođač radova na zgradi koja se srušila u zemljotresu

Danas pre 6 minuta
Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Danas pre 51 minuta
(VIDEO) Patrijarh porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

(VIDEO) Patrijarh porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

Danas pre 26 minuta
Zelenski predaje ove teritorije: Putinu?! Spreman je da popusti, ali ima 2 uslova: "Biće promena u zemlji"

Zelenski predaje ove teritorije: Putinu?! Spreman je da popusti, ali ima 2 uslova: "Biće promena u zemlji"

Blic pre 6 minuta
(Mapa) paklene vrućine na Jadranu: Rekordna temperatura izmerena u ovom gradu, u Splitu najtoplija noć ikada, upaljen crveni…

(Mapa) paklene vrućine na Jadranu: Rekordna temperatura izmerena u ovom gradu, u Splitu najtoplija noć ikada, upaljen crveni meteoalarm za utorak

Blic pre 26 minuta