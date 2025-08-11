Kurs danas 117,1721 dinara za evro

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Kurs danas 117,1721 dinara za evro

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1721 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od petka je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,5769. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,5 odsto, a od početka godine jači je za 11,8 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Objavljen srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Objavljen srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNovi SadNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Tri greške koje treba da izbegnete kada komentarišete rad šefa

Tri greške koje treba da izbegnete kada komentarišete rad šefa

Forbes pre 4 minuta
Ko su vlasnici Terazija

Ko su vlasnici Terazija

Forbes pre 3 minuta
BMW iX3 prestiže benzinskog brata već nakon prve godine

BMW iX3 prestiže benzinskog brata već nakon prve godine

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Odmor u Neumu sve skuplji: Hotelski smeštaj prelazi dve prosečne plate

Odmor u Neumu sve skuplji: Hotelski smeštaj prelazi dve prosečne plate

Blic pre 4 minuta
"Da građani lakše prežive jesen": Vučić najavio ograničenje marži i smanjenje cena "hiljade proizvoda"

"Da građani lakše prežive jesen": Vučić najavio ograničenje marži i smanjenje cena "hiljade proizvoda"

Radio 021 pre 4 minuta