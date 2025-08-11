Kurs danas 117,1721 dinara za evro

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1721 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od petka je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,5769. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,5 odsto, a od početka godine jači je za 11,8 odsto.