Požar u Čanju preti kućama i drugim objektima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Požar u Čanju preti kućama i drugim objektima

ČANJ - Požari na crnogorskom primorju ne jenjavaju. Nakon Buljarice, gori i u Čanju, barski vatrogasci su na terenu i gase požar koji je došao na oko sto metara od kuća.

Prema rečima načelnika Službe zaštite i spašavanja Bar Aca Vulevića, situacija je ozbiljna jer plamen preti stambenim objektima. On je istakao da su sve raspoložive ekipe angažovane i da se čine maksimalni napori kako bi se zaštitila naselja u ovom delu opštine, prenosi Barski portal. Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni. Vatra koja je preksinoć planula u Buljarici nakon paljenja
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Mislile smo da je kraj, vozim i tresem: Se!" Srpkinja u grotlu požara u Crnoj Gori, prestravljena: Sve gori iznad magistrale

"Mislile smo da je kraj, vozim i tresem: Se!" Srpkinja u grotlu požara u Crnoj Gori, prestravljena: Sve gori iznad magistrale

Blic pre 17 minuta
Vanredno stanje u Crnoj Gori: Požari se šire ka hotelima i kućama

Vanredno stanje u Crnoj Gori: Požari se šire ka hotelima i kućama

Serbian News Media pre 1 minut
Vatra se proširila do Čanja

Vatra se proširila do Čanja

Danas pre 17 minuta
Požar u Čanju preti kućama i drugim objektima

Požar u Čanju preti kućama i drugim objektima

Insajder pre 51 minuta
Požar u Čanju: "Situacija ozbiljna, plamen na 100 metara od kuća"

Požar u Čanju: "Situacija ozbiljna, plamen na 100 metara od kuća"

N1 Info pre 1 sat
Vatra se proširila do Čanja

Vatra se proširila do Čanja

Vesti online pre 22 minuta
Požari na crnogorskom primorju: Vatra na 50 metara od hotela, ugrožene i kuće

Požari na crnogorskom primorju: Vatra na 50 metara od hotela, ugrožene i kuće

NIN pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Regioni, najnovije vesti »

Da selo živi! Meštani Vraništa zajedničkim snagama rešavaju problem vodosnabdevanja. Ipak, potrebna pomoć da bi posao bio…

Da selo živi! Meštani Vraništa zajedničkim snagama rešavaju problem vodosnabdevanja. Ipak, potrebna pomoć da bi posao bio završen

Plus online pre 12 minuta
Rekordna potrošnja u Kosjeriću i Zaječaru: Koliko su koštale kampanje SNS?

Rekordna potrošnja u Kosjeriću i Zaječaru: Koliko su koštale kampanje SNS?

Danas pre 7 minuta
Kragujevac: Ranjen nožem, pa doživeo saobraćajnu nesreću

Kragujevac: Ranjen nožem, pa doživeo saobraćajnu nesreću

Serbian News Media pre 16 minuta
TURNIR “TANASKO RAJIĆ 2025”: SGM Stojanović odbranio titulu šampiona

TURNIR “TANASKO RAJIĆ 2025”: SGM Stojanović odbranio titulu šampiona

Pirotske vesti pre 16 minuta
Antibiotici – dejstvo i rezistencija

Antibiotici – dejstvo i rezistencija

Jugmedia pre 17 minuta