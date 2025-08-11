Požar u Čanju preti kućama i drugim objektima

ČANJ - Požari na crnogorskom primorju ne jenjavaju. Nakon Buljarice, gori i u Čanju, barski vatrogasci su na terenu i gase požar koji je došao na oko sto metara od kuća.

Prema rečima načelnika Službe zaštite i spašavanja Bar Aca Vulevića, situacija je ozbiljna jer plamen preti stambenim objektima. On je istakao da su sve raspoložive ekipe angažovane i da se čine maksimalni napori kako bi se zaštitila naselja u ovom delu opštine, prenosi Barski portal. Požar je na 50 metara od hotela, a vlasnici apeluju da se zaštiti imovina, budući da su smeštajni kapaciteti popunjeni. Vatra koja je preksinoć planula u Buljarici nakon paljenja