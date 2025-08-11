Požari u Crnoj Gori; Srbija uputila "kamov" kao pomoć u gašenju vatre

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Požari u Crnoj Gori; Srbija uputila "kamov" kao pomoć u gašenju vatre

ČANJ, PODGORICA, BEOGRAD - Širom Crne Gore danas je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima.

Požare gase vatrogasci, helikopter i "Er-traktori: kao pripadnici Vojske Crne Gore. Gori u Piperima, a gust dim širi se iznad Podgorice. Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu, i pokušavaju da odbrane kuće. Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice, Nikola Bojanović, kazao je agenciji MINA da su sve raspoložive ekipe poslate na lice mesta. Prema njegovim riječima, situacija je prilično kritična u Piperima. Crnogorski elektroditributivni sistem saopštio je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srbija pomaže Crnoj Gori u gašenju požara: Poslat helikopter Kamov

Srbija pomaže Crnoj Gori u gašenju požara: Poslat helikopter Kamov

N1 Info pre 42 minuta
Uživo (foto, video) Crnoj Gori preti ogromna eksplozija! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku…

Uživo (foto, video) Crnoj Gori preti ogromna eksplozija! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku hitna evakuacija, dignuti helikopteri, bukti i u Podgorici

Blic pre 52 minuta
Srbija šalje helikopter i sedam pripadnika MUP-a kao pomoć Crnoj Gori za gašenje požara

Srbija šalje helikopter i sedam pripadnika MUP-a kao pomoć Crnoj Gori za gašenje požara

Radio 021 pre 37 minuta
Knežević (dnp): Nadam se da nam neće zameriti Picula ako zatražimo pomoć Srbije u gašenju požara

Knežević (dnp): Nadam se da nam neće zameriti Picula ako zatražimo pomoć Srbije u gašenju požara

Blic pre 52 minuta
Veliki požar u Piperima, deo stanovnika evakuisan, Srbija šalje helikopter

Veliki požar u Piperima, deo stanovnika evakuisan, Srbija šalje helikopter

N1 Info pre 17 minuta
(Foto) Srbija šalje helikopter Crnoj Gori! Oglasio se Dačić: Prvi zadatak gašenje požara u okolini Podgorice

(Foto) Srbija šalje helikopter Crnoj Gori! Oglasio se Dačić: Prvi zadatak gašenje požara u okolini Podgorice

Blic pre 17 minuta
Dačić: Srbija Crnoj Gori upućuje pomoć u gašenju požara

Dačić: Srbija Crnoj Gori upućuje pomoć u gašenju požara

Insajder pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricahelikopterpožar

Regioni, najnovije vesti »

Srbija pomaže Crnoj Gori u gašenju požara: Poslat helikopter Kamov

Srbija pomaže Crnoj Gori u gašenju požara: Poslat helikopter Kamov

N1 Info pre 42 minuta
Milojevićeva taktika pred Leh: Zvezda pamti lekciju iz Kelna

Milojevićeva taktika pred Leh: Zvezda pamti lekciju iz Kelna

Danas pre 47 minuta
Požari u Crnoj Gori; Srbija uputila "kamov" kao pomoć u gašenju vatre

Požari u Crnoj Gori; Srbija uputila "kamov" kao pomoć u gašenju vatre

RTV pre 22 minuta
Knežević (dnp): Nadam se da nam neće zameriti Picula ako zatražimo pomoć Srbije u gašenju požara

Knežević (dnp): Nadam se da nam neće zameriti Picula ako zatražimo pomoć Srbije u gašenju požara

Blic pre 52 minuta
Uživo (foto, video) Crnoj Gori preti ogromna eksplozija! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku…

Uživo (foto, video) Crnoj Gori preti ogromna eksplozija! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku hitna evakuacija, dignuti helikopteri, bukti i u Podgorici

Blic pre 52 minuta