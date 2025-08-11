Požari u Crnoj Gori; Srbija uputila "kamov" kao pomoć u gašenju vatre

ČANJ, PODGORICA, BEOGRAD - Širom Crne Gore danas je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima.

Požare gase vatrogasci, helikopter i "Er-traktori: kao pripadnici Vojske Crne Gore. Gori u Piperima, a gust dim širi se iznad Podgorice. Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu, i pokušavaju da odbrane kuće. Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice, Nikola Bojanović, kazao je agenciji MINA da su sve raspoložive ekipe poslate na lice mesta. Prema njegovim riječima, situacija je prilično kritična u Piperima. Crnogorski elektroditributivni sistem saopštio je