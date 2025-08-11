Vulkan na Kamčatki izbacio pepeo na visinu od 12 kilometara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vulkan na Kamčatki izbacio pepeo na visinu od 12 kilometara

MOSKVA - Vulkan Ključevskoj na Kamčatki izbacio je pepeo na visinu do 12 kilometara, a oblak pepela se širi u istočnom pravcu prema Tihom okeanu, objavilo je regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.

"Vulkanski pepeo je izbačen na visinu od 12.000 metara na vulkanu Ključevskoj. Pepeo se širi u istočnom pravcu prema Tihom okeanu. Na putu su mu sela Ust-Kamčatsk i Krutoberegovo. Nije isključeno da će tamo stići pepeo", navodi se u izveštaju, prenosi RIA novosti. Napominje se da se, ukoliko se promeni smer vetra, ne može isključiti mogućnost pada pepela u drugim naseljenim područjima okruga. Ključevskoj, najviši aktivni vulkan u Evroaziji, visine 4.750 metara,
