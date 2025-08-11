Zrenjanin: Uhapšen 21-godišnjak zbog 170 grama kokaina

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su L. K. (21) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopštio MUP, policija je kod njega, u pretresu stana i drugih prostorija koje koristi, kao i u njegovoj vikendici pronašla oko 171,5 grama kokaina. L. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.