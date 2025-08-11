Vanredno stanje u Crnoj Gori: Požari se šire ka hotelima i kućama

Crnogorsko primorje suočava se sa velikim požarima, a nakon Buljarice, vatra se proširila i na Čanj.

Barski vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom koja preti stambenim objektima i hotelima. Načelnik Službe zaštite i spašavanja Bar, Aco Vulević, situaciju je ocenio kao ozbiljnu, ističući da su sve raspoložive ekipe na terenu. Plamen se nalazi na oko stotinu metara od kuća, a na pedeset metara od hotela. Vlasnici ugostiteljskih objekata apeluju na hitnu reakciju, s obzirom na to da su smeštajni kapaciteti popunjeni. Požar u Buljarici izbio je preksinoć nakon