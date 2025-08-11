“Prijateljsko poravnanje” s Ustavnim sudom

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu do sada s oko 150.000 evra "kaznio" Ustavni sud Srbije zbog sporosti u donošenju odluka i neažurnosti u njihovoj ekspediciji

Srpsko pravosuđe je sporo i neefikasno. Tu ocenu su bezbroj puta do sada izrekle i s njom su saglasne brojne međunarodne organizacije (MMF, Svetska banka, EBRD, EIB), konsultantske firme, rejting agencije, Evropska unija, privredne komore stranih kompanija u Srbiji, Savet stranih investitora, asocijacije domaćih poslovnih ljudi ali i građani. Neopravdano dugo trajanje sudskih procesa, neažurnost odlučivanja, aljkavost i predugo čekanje na izvršenje pravosnažnih