Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga

BBC News pre 35 minuta

REUTERS/Stevo Vasiljevic Vatrogasci su spasavali i napuštene pse iz azila u okolini primorskog naselja Buljarice

U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima od juga do severa Crne Gore.

Najteža situacija je u područjima dva najveća grada - Podgorice i Nikšića - kao u nekim primorskim oblastima, javljaju mediji u Crnoj Gori.

Crnogorskim vatrogascima pomaže i helikopter koji je poslala Srbija, a Hrvatska je obećala slanje kanadera - aviona specijalizovanog za gašenje požara.

Požari su se rasplamsali u glavnom gradu Podgorici, drugom najvećem crnogorskom gradu Nikšiću, potom Bijelom Polju, na severu Crne Gore na granici sa Srbijom, kao i kod dva primorska mesta - Čanju i Buljaricama.

Jak vetar i visoke temperature otežavaju gašenje požara.

„Svestan sam težine gubitaka koje su naši građani pretrpeli.

„Vlada Crne Gore biće uz vas - pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno", napisao je crnogorski premijer Milojko Spajić na mreži Iks.

Zahvalio se i zemljama koje su odmah pritekle u pomoć.

„Vaša podrška u ovim trenucima znači mnogo našoj zemlji i našim ljudima", dodao je.

Vatra je 11. avgusta gutala sve pred sobom - kuće, imanja, šume, više porodica je evakuisano, pišu podgoričke Vijesti.

U Podgorici i okolini požari su izbili 10. avgusta uveče.

U glavnom gradu Crne Gore se teško diše. Miris paljevine lebdi nad čitavim područjem, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Prema istom izvoru, u nekim naseljima u predgrađu Podgorice, poput Pipera, Đurkovića i Rogama, vatra je stigla i do kuća i evakuisano je nekoliko porodica.

Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

„Ne radi se o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovde je mobilisano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe.

„Vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju da suzbiju požar", kaže šef podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović za Vijesti.

Dok se vatrogasci u Podgorici bore sa vatrom na više mesta, na istom zadatku su i njihove kolege iz primorske opštine Budva.

Požar koji od 10. avgusta veče besni u Buljaricama, proširio se i na Čanj.

Oba mesta su poznata i popularna letnja odmarališta, posebno za turiste iz Srbije.

Crnogorske vlasti zatražile su pomoć od susednih zemalja, kao i od NATO-a, čija je članica.

Srbija je Crnoj Gori poslala nov heliopter tipa Kamov Ka-32, nosivosti pet tona, koji gasi vatru iznad Podgorice.

Neki korisnici društvenih mreža iz Srbije komentarišu da je u redu što se pomaže Crnoj Gori, ali pitaju vlasti zašto taj helikopter nije upotrebljen za gašenje velikih požara koji su nedavno pogodili jug Srbije, uništivši desetine kuća i stotine hektara njiva i imanja.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ CRNE GORE

REUTERS/Stevo Vasiljevic Pogled na primorska naselja Čanj i Buljarice pod dimom

REUTERS/Stevo Vasiljevic

REUTERS/Stevo Vasiljevic Bio je ugrožen i jedan od azila za napuštene pse u blizini Buljarica

REUTERS/Stevo Vasiljevic

REUTERS/Stevo Vasiljevic

REUTERS/Stevo Vasiljevic

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.12.2025)