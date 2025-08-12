BBC vesti na srpskom

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga

Na više područja bukte požari, najozbiljnije u okolini Podgorice i Nikšića. Srbija poslala helikopter da pomogne u gašenju.

BBC News pre 35 minuta
požar, požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatrogasci su spasavali i napuštene pse iz azila u okolini primorskog naselja Buljarice

U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima od juga do severa Crne Gore.

Najteža situacija je u područjima dva najveća grada - Podgorice i Nikšića - kao u nekim primorskim oblastima, javljaju mediji u Crnoj Gori.

Crnogorskim vatrogascima pomaže i helikopter koji je poslala Srbija, a Hrvatska je obećala slanje kanadera - aviona specijalizovanog za gašenje požara.

Požari su se rasplamsali u glavnom gradu Podgorici, drugom najvećem crnogorskom gradu Nikšiću, potom Bijelom Polju, na severu Crne Gore na granici sa Srbijom, kao i kod dva primorska mesta - Čanju i Buljaricama.

Jak vetar i visoke temperature otežavaju gašenje požara.

„Svestan sam težine gubitaka koje su naši građani pretrpeli.

„Vlada Crne Gore biće uz vas - pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno", napisao je crnogorski premijer Milojko Spajić na mreži Iks.

Zahvalio se i zemljama koje su odmah pritekle u pomoć.

„Vaša podrška u ovim trenucima znači mnogo našoj zemlji i našim ljudima", dodao je.

Vatra je 11. avgusta gutala sve pred sobom - kuće, imanja, šume, više porodica je evakuisano, pišu podgoričke Vijesti.

U Podgorici i okolini požari su izbili 10. avgusta uveče.

U glavnom gradu Crne Gore se teško diše. Miris paljevine lebdi nad čitavim područjem, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Prema istom izvoru, u nekim naseljima u predgrađu Podgorice, poput Pipera, Đurkovića i Rogama, vatra je stigla i do kuća i evakuisano je nekoliko porodica.

Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

„Ne radi se o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovde je mobilisano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe.

„Vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju da suzbiju požar", kaže šef podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović za Vijesti.

Dok se vatrogasci u Podgorici bore sa vatrom na više mesta, na istom zadatku su i njihove kolege iz primorske opštine Budva.

Požar koji od 10. avgusta veče besni u Buljaricama, proširio se i na Čanj.

Oba mesta su poznata i popularna letnja odmarališta, posebno za turiste iz Srbije.

Crnogorske vlasti zatražile su pomoć od susednih zemalja, kao i od NATO-a, čija je članica.

Srbija je Crnoj Gori poslala nov heliopter tipa Kamov Ka-32, nosivosti pet tona, koji gasi vatru iznad Podgorice.

Neki korisnici društvenih mreža iz Srbije komentarišu da je u redu što se pomaže Crnoj Gori, ali pitaju vlasti zašto taj helikopter nije upotrebljen za gašenje velikih požara koji su nedavno pogodili jug Srbije, uništivši desetine kuća i stotine hektara njiva i imanja.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ CRNE GORE

požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Pogled na primorska naselja Čanj i Buljarice pod dimom
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Bio je ugrožen i jedan od azila za napuštene pse u blizini Buljarica
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.12.2025)

BBC News
Kako oslabiti, a zadržati mišiće

Kako oslabiti, a zadržati mišiće

BBC News pre 15 minuta
Izraelski naseljenici pojačavaju kampanju proterivanja Palestinaca iz Zapadne obale

Izraelski naseljenici pojačavaju kampanju proterivanja Palestinaca iz Zapadne obale

BBC News pre 25 minuta
Pet novinara Al Džazire ubijeno u napadu izraleske vojske u Gazi

Pet novinara Al Džazire ubijeno u napadu izraleske vojske u Gazi

BBC News pre 1 sat
Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

BBC News pre 55 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i bez Zelenskog

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i bez Zelenskog

BBC News pre 13 sati
BBC News

Povezane vesti »

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga

Danas pre 1 sat
Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa od juga

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa od juga

Južne vesti pre 1 sat
Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa od juga

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa od juga

Radio 021 pre 1 sat
Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa od juga

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa od juga

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHrvatskaPodgoricahelikopterpožar

Vojvodina, najnovije vesti »

Sve više Kikinđana turistički putuje u Rumuniju

Sve više Kikinđana turistički putuje u Rumuniju

RTV pre 4 minuta
NAJAVA: Izložba i umetnički projekat “Potraga za drugim životom” od 15. do 30. avgusta u Galeriji ALUZ Galerija ALUZ

NAJAVA: Izložba i umetnički projekat “Potraga za drugim životom” od 15. do 30. avgusta u Galeriji ALUZ Galerija ALUZ

Volim Zrenjanin pre 9 minuta
Spremne last minute ponude u Bugarsku za 150 evra na nedelju dana, a u Grčku 300 evra za noć

Spremne last minute ponude u Bugarsku za 150 evra na nedelju dana, a u Grčku 300 evra za noć

Dnevnik pre 5 minuta
Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga

Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga

BBC News pre 35 minuta
Uklanjanje kabastog otpada iz MZ „Sremska Kamenica“

Uklanjanje kabastog otpada iz MZ „Sremska Kamenica“

NoviSad.com pre 19 minuta