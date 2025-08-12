Požari u Crnoj Gori: Borba sa vatrom od severa do juga
Na više područja bukte požari, najozbiljnije u okolini Podgorice i Nikšića. Srbija poslala helikopter da pomogne u gašenju.
U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima od juga do severa Crne Gore.
Najteža situacija je u područjima dva najveća grada - Podgorice i Nikšića - kao u nekim primorskim oblastima, javljaju mediji u Crnoj Gori.
Crnogorskim vatrogascima pomaže i helikopter koji je poslala Srbija, a Hrvatska je obećala slanje kanadera - aviona specijalizovanog za gašenje požara.
Požari su se rasplamsali u glavnom gradu Podgorici, drugom najvećem crnogorskom gradu Nikšiću, potom Bijelom Polju, na severu Crne Gore na granici sa Srbijom, kao i kod dva primorska mesta - Čanju i Buljaricama.
Jak vetar i visoke temperature otežavaju gašenje požara.
„Svestan sam težine gubitaka koje su naši građani pretrpeli.
„Vlada Crne Gore biće uz vas - pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno", napisao je crnogorski premijer Milojko Spajić na mreži Iks.
Zahvalio se i zemljama koje su odmah pritekle u pomoć.
„Vaša podrška u ovim trenucima znači mnogo našoj zemlji i našim ljudima", dodao je.
Vatra je 11. avgusta gutala sve pred sobom - kuće, imanja, šume, više porodica je evakuisano, pišu podgoričke Vijesti.
U Podgorici i okolini požari su izbili 10. avgusta uveče.
U glavnom gradu Crne Gore se teško diše. Miris paljevine lebdi nad čitavim područjem, javila je Radio-televizija Crne Gore.
Prema istom izvoru, u nekim naseljima u predgrađu Podgorice, poput Pipera, Đurkovića i Rogama, vatra je stigla i do kuća i evakuisano je nekoliko porodica.
Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
„Ne radi se o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovde je mobilisano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe.
„Vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju da suzbiju požar", kaže šef podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović za Vijesti.
Dok se vatrogasci u Podgorici bore sa vatrom na više mesta, na istom zadatku su i njihove kolege iz primorske opštine Budva.
Požar koji od 10. avgusta veče besni u Buljaricama, proširio se i na Čanj.
Oba mesta su poznata i popularna letnja odmarališta, posebno za turiste iz Srbije.
Crnogorske vlasti zatražile su pomoć od susednih zemalja, kao i od NATO-a, čija je članica.
Srbija je Crnoj Gori poslala nov heliopter tipa Kamov Ka-32, nosivosti pet tona, koji gasi vatru iznad Podgorice.
Neki korisnici društvenih mreža iz Srbije komentarišu da je u redu što se pomaže Crnoj Gori, ali pitaju vlasti zašto taj helikopter nije upotrebljen za gašenje velikih požara koji su nedavno pogodili jug Srbije, uništivši desetine kuća i stotine hektara njiva i imanja.
