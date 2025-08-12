BBC vesti na srpskom

Požari u Crnoj Gori: 'Vatra je išla nenormalnom brzinom'

Na više područja bukte požari, najozbiljnije u okolini Podgorice i na primorju. Srbija poslala helikopter da pomogne u gašenju.

BBC News pre 25 minuta
požari u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Helikopter zahvata vodu iz reke Morače u Podgorici

U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima od juga do severa Crne Gore.

Najteža situacija je na području crnogorskog glavnog grada Podgorice, kao u nekim primorskim oblastima, javljaju mediji u Crnoj Gori.

Crnogorskim vatrogascima pomaže i helikopter koji je poslala Srbija, a Hrvatska je obećala slanje kanadera - aviona specijalizovanog za gašenje požara.

Osim u okolini Podgorice, požari su se rasplamsali u oblasti oko dva primorska mesta - Čanju i Buljaricama.

Jak vetar i visoke temperature otežavaju gašenje požara.

„Vlada Crne Gore biće uz vas - pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno", napisao je crnogorski premijer Milojko Spajić na mreži Iks.

Zahvalio se i zemljama koje su odmah pritekle u pomoć.

„Vaša podrška u ovim trenucima znači mnogo našoj zemlji i našim ljudima", dodao je.

Iz crnogorske policije kažu da rade na utvrđivanju uzroka požara, ne isključujući mogućnost da su podmetnuti.

Najavili su da će pojačati nadzor iz vazduha, kao i oštrije mere ako se utvrdi da je neko namerno izazvao požar.

U protekla dva meseca, crnogorska policija uhapsila je šest ljudi za koje sumnja da su izazivali ranije požare, saopšteno je.

Pogledajte video o požarima u Crnoj Gori

Vatra je 11. avgusta gutala sve pred sobom - kuće, imanja, šume, više porodica je evakuisano, pišu podgoričke Vijesti.

U Podgorici i okolini požari su izbili 10. avgusta uveče.

U nekim naseljima u predgrađu Podgorice, poput Pipera, Đurkovića i Rogamima, vatra je stigla i do kuća i evakuisano je nekoliko porodica, javila je Radio-televizija Crne Gore.

Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

U Piperima je požar pod kontrolom, javila je RTCG 12. avgusta ujutru.

Vatra je uništila jednu kuću, a nekoliko desetina ljudi je evakuisano.

Rade Vuković, meštanin Pipera, rekao je za RTCG da mu je izgorela štala i 600 bala sena.

„Najveći problem je bio što su struja i voda nestali neposredno pred izbijanje požara, što je mnogo otežalo gašenje.

„Vatra je išla nenormalnom brzinom, prava je sreća što nema ljudskih žrtava. Komšiji je izgoreo magacin, a mom rođaku krov od kuće", ispričao je meštanin naselja Piperi.

„Ne radi se o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovde je mobilisano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe.

„Vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju da suzbiju požar", kaže šef podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović za Vijesti.

Požari pojačali strah od piromana u Podgorici

Park suma Gorica
Jovan Radulovic/BBC
Park šuma Gorica u Podgorici

Jovan Radulović, novinar iz Podgorice

Grad je okružen dimnom zavesom i vazduh je jako zagušljiv.

Podgoričani strahuju da će kao i svake godine piromani zapaliti park šumu Goricu, jedinu veću zelenu površinu u strogom centru grada.

Često kada izbiju požari u okolini, to podstakne pojedince da podmeću požare po gradu.

Zato je neformalno udruženje ljubitelja Gorice, spomenika prirode, organizovalo noćna i dnevna dežurstva, a pojedini članovi su već 20 na terenu.

Četiri velika požara 2007, 2011, 2012, i 2021. opustošili su istočnu, severnu i zapadnu padinu brda, po kojoj je Podgorica dobila ime.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ OKOLINE PODGORICE

požari u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatra je oštetila nekoliko kuća u selu Piperi, nadomak Podgorice
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Isušeni hidrant pored kuće porodice Vuković, izgorele u požaru na područje u selu Piperi u blizini glavnog grada Crne Gore
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Dragana Vuković prolazi pored uništene rodne kuće u selu Piperi kod Podgorice
požari u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatra u selu Rogami, nadomak Podgorice

Crnogorske vlasti zatražile su pomoć od susednih zemalja, kao i od NATO-a, čija je članica.

Srbija je Crnoj Gori poslala nov helikopter tipa Kamov Ka-32, nosivosti pet tona, koji gasi vatru iznad Podgorice.

Neki korisnici društvenih mreža iz Srbije komentarišu da je u redu što se pomaže Crnoj Gori, ali pitaju vlasti zašto taj helikopter nije upotrebljen za gašenje velikih požara koji su nedavno pogodili jug Srbije, uništivši desetine kuća i stotine hektara njiva i imanja.

Požari i na primorju

Dok se podgorički vatrogasci bore na više mesta sa stihijom, na istom zadatku su i njihove kolege iz primorske opštine Budva.

Požar koji od 10. avgusta veče besni u Buljaricama, proširio se i na Čanj.

Oba mesta su poznata i popularna letnja odmarališta, posebno za turiste iz Srbije.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA PRIMORJA

požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Pogled na primorska naselja Čanj i Buljarice pod dimom
požar, požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Vatrogasci su spasavali i napuštene pse iz azila u okolini primorskog naselja Buljarice
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Bio je ugrožen i jedan od azila za napuštene pse u blizini Buljarica
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic
požar u crnoj gori
REUTERS/Stevo Vasiljevic

(BBC News, 08.12.2025)

