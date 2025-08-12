Požari u Crnoj Gori: 'Vatra je išla nenormalnom brzinom'
Na više područja bukte požari, najozbiljnije u okolini Podgorice i na primorju. Srbija poslala helikopter da pomogne u gašenju.
U jeku letnje turističke sezone, vatrogasne službe bore se sa požarima od juga do severa Crne Gore.
Najteža situacija je na području crnogorskog glavnog grada Podgorice, kao u nekim primorskim oblastima, javljaju mediji u Crnoj Gori.
Crnogorskim vatrogascima pomaže i helikopter koji je poslala Srbija, a Hrvatska je obećala slanje kanadera - aviona specijalizovanog za gašenje požara.
Osim u okolini Podgorice, požari su se rasplamsali u oblasti oko dva primorska mesta - Čanju i Buljaricama.
Jak vetar i visoke temperature otežavaju gašenje požara.
„Vlada Crne Gore biće uz vas - pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posledice i obnovili ono što je izgubljeno", napisao je crnogorski premijer Milojko Spajić na mreži Iks.
Zahvalio se i zemljama koje su odmah pritekle u pomoć.
„Vaša podrška u ovim trenucima znači mnogo našoj zemlji i našim ljudima", dodao je.
Iz crnogorske policije kažu da rade na utvrđivanju uzroka požara, ne isključujući mogućnost da su podmetnuti.
Najavili su da će pojačati nadzor iz vazduha, kao i oštrije mere ako se utvrdi da je neko namerno izazvao požar.
U protekla dva meseca, crnogorska policija uhapsila je šest ljudi za koje sumnja da su izazivali ranije požare, saopšteno je.
Pogledajte video o požarima u Crnoj Gori
Vatra je 11. avgusta gutala sve pred sobom - kuće, imanja, šume, više porodica je evakuisano, pišu podgoričke Vijesti.
U Podgorici i okolini požari su izbili 10. avgusta uveče.
U nekim naseljima u predgrađu Podgorice, poput Pipera, Đurkovića i Rogamima, vatra je stigla i do kuća i evakuisano je nekoliko porodica, javila je Radio-televizija Crne Gore.
Povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
U Piperima je požar pod kontrolom, javila je RTCG 12. avgusta ujutru.
Vatra je uništila jednu kuću, a nekoliko desetina ljudi je evakuisano.
Rade Vuković, meštanin Pipera, rekao je za RTCG da mu je izgorela štala i 600 bala sena.
„Najveći problem je bio što su struja i voda nestali neposredno pred izbijanje požara, što je mnogo otežalo gašenje.
„Vatra je išla nenormalnom brzinom, prava je sreća što nema ljudskih žrtava. Komšiji je izgoreo magacin, a mom rođaku krov od kuće", ispričao je meštanin naselja Piperi.
„Ne radi se o požaru, već o vatrenoj stihiji koja je zahvatila područje Đurkovića i Pipera, a ovde je mobilisano više od 20 vozila i svi vatrogasci podgoričke Službe.
„Vatrogasci nadljudskim naporima pokušavaju da suzbiju požar", kaže šef podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović za Vijesti.
Požari pojačali strah od piromana u Podgorici
Jovan Radulović, novinar iz Podgorice
Grad je okružen dimnom zavesom i vazduh je jako zagušljiv.
Podgoričani strahuju da će kao i svake godine piromani zapaliti park šumu Goricu, jedinu veću zelenu površinu u strogom centru grada.
Često kada izbiju požari u okolini, to podstakne pojedince da podmeću požare po gradu.
Zato je neformalno udruženje ljubitelja Gorice, spomenika prirode, organizovalo noćna i dnevna dežurstva, a pojedini članovi su već 20 na terenu.
Četiri velika požara 2007, 2011, 2012, i 2021. opustošili su istočnu, severnu i zapadnu padinu brda, po kojoj je Podgorica dobila ime.
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ OKOLINE PODGORICE
Crnogorske vlasti zatražile su pomoć od susednih zemalja, kao i od NATO-a, čija je članica.
Srbija je Crnoj Gori poslala nov helikopter tipa Kamov Ka-32, nosivosti pet tona, koji gasi vatru iznad Podgorice.
Neki korisnici društvenih mreža iz Srbije komentarišu da je u redu što se pomaže Crnoj Gori, ali pitaju vlasti zašto taj helikopter nije upotrebljen za gašenje velikih požara koji su nedavno pogodili jug Srbije, uništivši desetine kuća i stotine hektara njiva i imanja.
Požari i na primorju
Dok se podgorički vatrogasci bore na više mesta sa stihijom, na istom zadatku su i njihove kolege iz primorske opštine Budva.
Požar koji od 10. avgusta veče besni u Buljaricama, proširio se i na Čanj.
Oba mesta su poznata i popularna letnja odmarališta, posebno za turiste iz Srbije.
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA PRIMORJA
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Požar ostavio pustoš: BBC u jednom od spaljenih sela na jugu Srbije
- U požarima u Francuskoj izgorela površina veća od Pariza: 'Katastrofa'
- Da li su šumski požari češći nego ranije
- Dalekosežni uticaj šumskih požara i kako da se zaštitimo od dima
- Šumski požari, promenljivo lice mediteranskog pejzaža
- Kanaderi: Vodeni bombarderi koji se bore protiv šumskih požara u Evropi
(BBC News, 08.12.2025)