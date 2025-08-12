Svi privedeni pušteni, završena blokada suda u Novom Pazaru

BBC News pre 8 minuta

Blokada tužilaštva i suda u Novom Pazaru završena je 12. avgusta posle potvrde da su i preostala dvojica uhapšenih pušteni na kućni pritvor.

Blokade u Novom Pazaru traju od 31. jula.

Demonstranti zahtevaju da se svi privedeni tokom incidenata 29. jula ispred Državnog univerziteta (DUNP), kada je došlo do naguravanja sa policijom, puste iz pritvora.

Njima je prethodno tužilaštvo u ovom gradu odredilo pritvor do 30 dana, prenosi agencija Beta.

Okupljeni su tražili da im se ukine pritvor i omogući da se brane sa slobode.

Dok su trajali protesti, policija je privela još jednog studenta u Novom Pazaru, prenose mediji.

Grupa navodno pripadnika privatnog obezbeđenja izbacila je 29. jula rano ujutru studente koji su više meseci blokirali zgradu univerziteta, zbog opasnosti od hemijskog incidenta, a na poziv rukovodstva ove ustanove.

Dok je policijski kordon blokirao ulaz u zgradu, ispred je bio organizovan protest studenata i građana.

Posle višesatnog protesta i incidenata, policija se povukla sa ulaza, a studenti su se uz povike „Pobeda" vratili u zgradu Univerziteta.

„Nisu to nikakvi batinaši, reč je o legalnim organizacijama koje se time bave u skladu sa zakonom.

„Mi smo legalizovali njihovo postojanje za fizičko-tehničko obezbeđenje, jer policija ne može da se bavi svim tim pitanjima'', izjavio je Ivicia Dačić, ministar unutrašnjih poslova, o grupi ljudi koja je ušla u Univerzitet i izbacila studente.

Policija je na poziv rukovodstva ušla u zgradu univerziteta, stajala je ispred mirno, ali je napadnuta, ne samo verbalno, rekao je Dačić.

„Do sada je privedeno desetoro ljudi koji su učestvovali u incidentu ispred Univerziteta.

„Svi koji su napali policiju biće procesuirani bez obzira na nacionalnost", poručio je Dačić.

Šta se dešavalo u Novom Pazaru?

Rukovodstvo je „u ranim jutarnjim satima 29. jula ušlo u Univerzitet i unutra zateklo grupu studenata", rekao je Dragan Vasiljević, direktor policije.

Pošto su studenti „izašli, rukovodstvo je preuzelo fakultet da zameni brave, postavi nove i postavi radnike službi koje funkcionišu."

„Policija u Novom Pazaru je o tome bila obaveštena i imala je snage koje su bile tu da pomognu ukoliko bude bilo problema i ukoliko bude nasilja“, rekao je Vasiljević.

Policijski kordon bio je potom postavljen ispred zgrade, a na stepenicama su ispred njih ostali studenti kojima su se ubrzo pridružile desetine Novopazaraca.

U nekoliko navrata je došlo i do incidenata, guranja i uvreda, a kasnije popodne je povređeno šest policajaca, rekao je Nermin Ljajić, načelnik Policijske uprave u Novom Pazaru.

„Policija ni u jednom trenutku nije reagovala, a četiri puta smo bili napadnuti, niko ruku na vas nije digao", rekao je Ljajić.

Demonstranti su se zaleteli ka policajcima, a neki su ih gađali flašama i kamenicama, javila je agencija Beta.

Policija je koristila štitove i pendreke, dok je prema tvrdnjama demonstranata upotrebljen i biber sprej.

Neki studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru od 26. januara blokiraju tu obrazovnu ustanovu.

Imaju iste zahteve kao i studenti drugih univerzitetskih centara u Srbiji, a to je, pre svega, utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi.

Ali novopazarski studenti traže i uvođenje prinudne uprave u DUNP-u.

Rukovodstvo, predvođeno rektorkom Zanom Dolićanin, isprva je podržalo zahteve studenata na dan početka blokade.

Međutim, rektorski kolegijum je kasnije u saopštenju „najoštrije osudio nasilan upad" u zgradu, te najavio „krivične prijave" protiv počinilaca.

Studenti te optužbe negiraju.

Rukovodstvo Univerziteta tvrdi da je ulazak u zgradu organizovan kako bi se sprečila „potencijalna opasnosti od hemijskog incidenta i izbijanja požara koji bi bilo nemoguće lokalizovati zbog opasnih i zapaljivih materija u laboratorijama i depoima za odlaganje i skladištenje hemijskog materijala".

„Uzimajući u obzir povećane rizike usled visokih temperatura, mogle bi nastati posledice koje bi dovele u opasnost šire područje oko zgrade Univerziteta i opasnost po zdravlje i živote ljudi", saopštilo je rukovodstvo posle ulaska u zgradu.

Studentima je dozvoljeno da uzmu lične stvari, a šteta u zgradi je ogromna, tvrde.

„Kada smo svi već bili napolju, negde oko četiri sata jutros, policija je u zgradu uvela rektorku Zanu Dolićanin i neke od profesora", ispričao je jedan od studenata koji su do sada blokirali DUNP, za radio Sto plus.

Demonstranti su tražili od policije da „uhapsi nasilnike" koji su upali u zgradu univerziteta i izgurali studente.

Na stepenicama zgrade došlo je do incidenta kada su okupljeni flašama gađali pripadnike policije, a neidentifikovan predmet pogodio je u glavu i šefa policije Ljajića, prenela je televizija N1.

Antivladini protesti i studentske blokade fakulteta u Srbiji traju mesecima.

Počeli su kada je 1. novembra 2024. godine u padu nadstrešnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu poginulo 16 ljudi, a još jedna devojka teško povređena.

Protesti su se omasovili kada su se u njih uključili studenti fakulteta svih univerzitetskih centara u Srbiji, među kojima i Novom Pazar, koji su najpre blokirali te obrazovne ustanove.

Od kraja novembra do sada, studenti su organizovali niz velikih protesta, kao i akcija, poput vožnje bicikala do sedišta evropskih institucija u Strazburu kako bi ukazali na društveno-političku situaciju u Srbiji.

Studenti su pokrenuli proteste tražeći utvrđivanje krivične odgovornosti za novosadsku tragediju i objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukacijama železničke stanice poslednjih godina.

Potom su izneli novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlasti odbijaju.

Najviši predstavnici vlasti proteste od početka nazivaju „pokušajem obojene revolucije", a predsednik Srbije Aleksandar Vučić iznova ponavlja da je „pobedio obojenu revoluciju" i da su blokade i protesti utihnuli.

Najavljujući da država više neće trpeti, kako kaže, bezakonje, prethodnih dana su uprave nekih fakulteta u Beogradu i drugim gradovima, uz pomoć policije, isterivali studente i prekidali višemesečne blokade fakulteta i nekih kulturnih institucija koje su prethodno zauzeli.

Studenti koji blokiraju fakultete, međutim, kažu da protesti nisu prestali i na nalozima na društvenim mrežama najavljuju „vruću političku jesen".

