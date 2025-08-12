TASS: Srpski premijer planira da smeni proruske političare u Vladi pod pritiskom sa Zapada

Beta pre 1 sat

Srpski premijer Đuro Macut planira da smeni nekoliko proruskih političara u vladi zbog pritiska sa Zapada, saznaje TASS.

TASS, koji se poziva na anonimni izvor iz Srbije piše da Macut naredne nedelje planira da sprovede rekonstrukciju kabineta.

Navodno će smeniti Miloša Anđića, šefa kabineta i savetnika za nacionalnu bezbednost, Aleksandru Nikolić, višu savetnicu za spoljnu politiku, Anu Jovančić, zamenicu šefa kabineta i Biljanu Bogićević, višu savetnicu.

Prema rečima izvora, oni se smatraju proruskim političarima i ranije su radili u kabinetu bivšeg potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vulina.

"Svi oni su srpski bezbednosni zvaničnici sa iskustvom u bezbednosnim agencijama, koji su karijeru započeli u ministarstvu unutrašnjih poslova", naveo je izvor i dodao da na ovaj način Zapad nastoji da oslabi veze Srbije sa Rusijom.

"Kabinet premijera zapravo može da blokira bilo koju vladinu odluku, uključujući one koje se odnose na sankcije i antiruske deklaracije. Dakle, ako ti ljudi budu smenjeni, u vladi neće ostati niko ko bi sprečio usvajanje odluka usmerenih protiv Rusije", naglasio je izvor.

On je precizirao da srpski predsednik Aleksandar Vučić nije deo ovog procesa.

(Beta, 12.08.2025)