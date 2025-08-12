TASS: Srpski premijer planira da smeni proruske političare u Vladi pod pritiskom sa Zapada

Beta pre 1 sat

Srpski premijer Đuro Macut planira da smeni nekoliko proruskih političara u vladi zbog pritiska sa Zapada, saznaje TASS.

TASS, koji se poziva na anonimni izvor iz Srbije piše da Macut naredne nedelje planira da sprovede rekonstrukciju kabineta.

Navodno će smeniti Miloša Anđića, šefa kabineta i savetnika za nacionalnu bezbednost, Aleksandru Nikolić, višu savetnicu za spoljnu politiku, Anu Jovančić, zamenicu šefa kabineta i Biljanu Bogićević, višu savetnicu.

Prema rečima izvora, oni se smatraju proruskim političarima i ranije su radili u kabinetu bivšeg potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vulina.

"Svi oni su srpski bezbednosni zvaničnici sa iskustvom u bezbednosnim agencijama, koji su karijeru započeli u ministarstvu unutrašnjih poslova", naveo je izvor i dodao da na ovaj način Zapad nastoji da oslabi veze Srbije sa Rusijom.

"Kabinet premijera zapravo može da blokira bilo koju vladinu odluku, uključujući one koje se odnose na sankcije i antiruske deklaracije. Dakle, ako ti ljudi budu smenjeni, u vladi neće ostati niko ko bi sprečio usvajanje odluka usmerenih protiv Rusije", naglasio je izvor.

On je precizirao da srpski predsednik Aleksandar Vučić nije deo ovog procesa.

(Beta, 12.08.2025)

Povezane vesti »

Vučić demantuje navode o sankcijama i smeni proruskih kadrova

Vučić demantuje navode o sankcijama i smeni proruskih kadrova

Serbian News Media pre 51 minuta
Vučić: Srbija ne menja stav, ostaje neutralna

Vučić: Srbija ne menja stav, ostaje neutralna

Nedeljnik pre 1 sat
TASS: Srpski premijer planira da smeni proruske političare u Vladi pod pritiskom sa Zapada

TASS: Srpski premijer planira da smeni proruske političare u Vladi pod pritiskom sa Zapada

Radio sto plus pre 1 sat
TASS: Macut se sprema da izbaci proruske političare iz Vlade, Vučić demantuje

TASS: Macut se sprema da izbaci proruske političare iz Vlade, Vučić demantuje

Vreme pre 2 sata
TASS piše da se Macut "sprema da izbaci proruske političare iz Vlade"

TASS piše da se Macut "sprema da izbaci proruske političare iz Vlade"

Radio 021 pre 4 sati
TASS piše da se Macut sprema da izbaci proruske političare iz Vlade

TASS piše da se Macut sprema da izbaci proruske političare iz Vlade

N1 Info pre 5 sati
Vučić: Srbija ne namerava da uvodi sankcije nikome

Vučić: Srbija ne namerava da uvodi sankcije nikome

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Đuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Napeto u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ima povređenih: Policija razdvaja demonstrante i pristalice SNS, lete flaše, jaja i…

Napeto u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ima povređenih: Policija razdvaja demonstrante i pristalice SNS, lete flaše, jaja i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 11 minuta
Štoker stigao u posetu Srbiji, dočekala ga ministarka Mesarović: Predviđen i sastanak sa Vučićem (foto)

Štoker stigao u posetu Srbiji, dočekala ga ministarka Mesarović: Predviđen i sastanak sa Vučićem (foto)

Blic pre 1 sat
Kako je premijer Đuro Macut postao najvatreniji branitelj sina Miloša Vučevića?

Kako je premijer Đuro Macut postao najvatreniji branitelj sina Miloša Vučevića?

Danas pre 1 sat
Šta to kuvaju Hrvatska i Albanija sa: Prištinom?! Hoće zajedno da nabavljaju oružje, a mogli bi da "poguraju" i formiranje…

Šta to kuvaju Hrvatska i Albanija sa: Prištinom?! Hoće zajedno da nabavljaju oružje, a mogli bi da "poguraju" i formiranje jedne vojske

Blic pre 2 sata
Preči šlic od obrazovanja: Šta su prioriteti Ministarstva prosvete?

Preči šlic od obrazovanja: Šta su prioriteti Ministarstva prosvete?

Danas pre 2 sata