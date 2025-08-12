"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto naveo je da značaj predstojećeg sastanka predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije "može da se vidi i sa Meseca", ali da EU pokušava da ga sabotira.

- Ponovio sam stav Mađarske da rešenje rata u Ukrajini nije na frontu, već za pregovaračkim stolom. Najveće šanse za mir pruža američko-ruski dogovor, zbog čega Mađarska pozdravlja i s velikim očekivanjem gleda na predstojeći sastanak dva predsednika - naveo je Sijarto u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk. On je naglasio da se Mađarska dosledno zalagala za prekid vatre, mirovne pregovore i očuvanje diplomatskih kanala, čak i kada je, kako je naveo, zbog toga bila