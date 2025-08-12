Veliki požar kod Podgorice pod kontrolom, očekuje se pomoć Srbije i Hrvatske, stradale i kuće

Danas pre 12 sati  |  Beta
Veliki požar kod Podgorice pod kontrolom, očekuje se pomoć Srbije i Hrvatske, stradale i kuće

Vršilac dužnost komandira Službe zaštite i spašavanja glavnog grada Nikola Bojanović izjavio je da su uspeli da stave pod kontrolu požar u Piperima.

Požar velikih razmjera izbio je danas u Piperima, nedaleko od Podgorice. Vatrena stihija zahvatila je kuće i objekte, a vatrogasci se trude da ih odbrane. Požari su aktivni širom Crne Gore. Očekuje se da u gašenju pristigne u pomoć i vazduhoplov Srbije ali i kanader iz Hrvatske. Bojanović kazao rekao da je u požaru stradao određeni broj kuća i pomoćnih objekata, ali da nema povređenih meštana niti onih koji učestvuju u gašenju. Uzrok ovog požara je, naveo je on,
