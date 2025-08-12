VJT u Novom Sadu: Stupila na snagu optužnica za proneveru u Vojnom sindikatu

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas stupila na pravnu snagu optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije podneta 27. januara ove godine zbog pronevere u Vojnom sindikatu Srbije, kao i pranja novca, falsifikovanja službene isprave i sprečavanja i ometanja dokazivanja.

Kako je navedeno u saopštenju, na snagu je stupila optužnica protiv N.A, bivšeg predsednika Vojnog sindikata Srbije, D.T, zamenika predsednika Vojnog sindikata Srbije, P.J, generalnog sekretara Vojnog sindikata Srbije, B.S, A.Ž, A.S. i M.M, članova upravnog odbora Vojnog sindikata Srbije, i drugih lica Ž.T, D.B. i S.D.K. zbog više krivičnih dela. Oni se terete za krivična dela pronevera, pranje novca, falsifikovanje službene isprave i sprečavanje i ometanje