Krenuli od 2 plastenika, a danas gaje više od 400.000 biljaka! Milici i Marku nakon 15 godina procvetao biznis

U selu Vučić kod Rače, na gazdinstvu Marka i Milice Živulović, raste jedna od najlepših priča srpskog cvećarstva.

Njihova proizvodnja hrizantema broji destine hiljada sadnica godišnje, a sve što rade – rade zajedno, sa puno ljubavi i posvećenosti. - Krenuli smo sa dva plastenika, odmah nakon što smo se upoznali u cvećari. Ljubav prema cveću nas je i spojila. Danas, posle petnaest godina, imamo između 350.000 i 450.000 biljaka godišnje, a trenutno je u proizvodnji oko 20.000 hrizantema - kaže Marko. Njihova proizvodnja nije mala – ali svaka biljka dobija posebnu pažnju. - Svaku