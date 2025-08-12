Razorni požari u Crnoj Gori: međunarodna pomoć, političke mere i žrtve u borbi sa vatrom

Naslovi.ai pre 38 minuta

Požari u Crnoj Gori i dalje aktivni, uz pomoć iz Srbije i Hrvatske, dok vlasti traže hitne mere i beleže žrtve u gašenju požara.

Na teritoriji Crne Gore aktivan je veći broj požara, najkritičnija područja su između Buljarice i Čanja, Đurkovića u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima, kao i u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju. U Kučima se prevrnula cisterna sa vodom, pri čemu je jedan pripadnik Vojske Crne Gore stradao, a jedan teško povređen. RTS Blic Blic Kurir Nova

Studentski dom "Plavi dvor" u Podgorici otvoren je za evakuisane stanovnike pogođene požarima, a Ministarstvo prosvete pruža podršku ugroženima. Kurir

Društvenim mrežama kruži video snimak meštanina sa srpskom trobojkom koji dočekuje helikopter iz Srbije koji uzima vodu iz reke Morače za gašenje požara u okolini Podgorice. Pomoć stiže i iz Hrvatske u vidu kanadera. Telegraf Dnevnik N1 Info