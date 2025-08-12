Tragedija u Kučima: Vojnik poginuo, drugi teško povređen u prevrtanju cisterne tokom gašenja požara

Naslovi.ai pre 43 minuta
Tragedija u Kučima: Vojnik poginuo, drugi teško povređen u prevrtanju cisterne tokom gašenja požara

Mlađi vodnik Dejan Božović izgubio život, vodnik Marko Iković teško povređen; Vlada Crne Gore proglasila Dan žalosti 14. avgustom.

Tokom gašenja požara u rejonu Kuča kod Podgorice, cisterna sa vodom kojom su upravljali pripadnici Vojske Crne Gore prevrnula se i skliznula niz strmu padinu. U nesreći je poginuo mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada, otac četvoro dece, dok je vodnik Marko Iković (43) zadobio teške telesne povrede i prevezen je u Klinički centar Crne Gore. Beta B92 IndeksOnline RINA Sandžak haber

Ministarstvo odbrane Crne Gore potvrdilo je tragediju i saopštilo da Vojska, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu o uzrocima nesreće. Ministar odbrane Dragan Krapović naveo je da je do nesreće došlo zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom od požara, ističući ljudski aspekt vojnika koji su hrabro angažovani u zaštiti građana. Povređeni vodnik Marko Iković je stabilnog zdravstvenog stanja, sa nagnječenjem pluća i povredama karlične kosti, i trenutno se nalazi na operaciji. Večernje novosti Kurir Blic Euronews Dnevnik Mondo

Predsednik Vlade Milojko Spajić naložio je stalno zasedanje Operativnog štaba Koordinacionog tima za zaštitu i spasavanje, koji će redovno izveštavati o situaciji i merama za borbu protiv požara. Crna Gora koristi sve raspoložive mehanizme za obezbeđivanje pomoći u gašenju požara. B92

Vlada Crne Gore proglasila je 14. avgust Danom žalosti zbog tragične smrti vojnika Dejana Božovića. Sputnik Večernje novosti

Požari u Crnoj Gori i dalje besne, ugrožavajući kuće i prirodu u okolini Podgorice, Bijelog Polja, Nikšića i primorja. Vatrogasne ekipe, vojska i međunarodna pomoć iz Srbije angažovani su u gašenju vatre koja ne jenjava. Evakuisane su brojne porodice, a situacija ostaje kritična. BBC News Danas Radio sto plus Alo

Povezane vesti »

Vojnik stradao, a drugi povređen tokom gašenja požara u Kučima, u Crnoj Gori 14. avgusta Dan žalosti

Vojnik stradao, a drugi povređen tokom gašenja požara u Kučima, u Crnoj Gori 14. avgusta Dan žalosti

Sputnik pre 53 minuta
Dan žalosti povodom smrti vojnika prekosutra u Crnoj Gori: Vlada donela odluku - Poginuo tokom pružanja pomoći u gašenju požara…

Dan žalosti povodom smrti vojnika prekosutra u Crnoj Gori: Vlada donela odluku - Poginuo tokom pružanja pomoći u gašenju požara

Večernje novosti pre 52 minuta
Oglasio se ministar odbrane Krapović: Otkrio uzrok udesa u kom je poginuo vojnik Božović i stanje povređenog pripadnik Vojske…

Oglasio se ministar odbrane Krapović: Otkrio uzrok udesa u kom je poginuo vojnik Božović i stanje povređenog pripadnik Vojske CG (foto)

Blic pre 1 sat
Gust dim smanjio je vidljivost, oba vojnika su na terenu bila od jutros: Ovo je nastradali vojnik Božović, nakon njegove smrti…

Gust dim smanjio je vidljivost, oba vojnika su na terenu bila od jutros: Ovo je nastradali vojnik Božović, nakon njegove smrti oglasio se i crnogorskImi ministar odbrane (FOTO)

RINA pre 1 sat
Ministar Krapović o smrti vojnika Božovića: Do udesa u Kučima došlo zbog smanjene vidljivosti usled gustog dima

Ministar Krapović o smrti vojnika Božovića: Do udesa u Kučima došlo zbog smanjene vidljivosti usled gustog dima

Euronews pre 1 sat
Nakon pogibije vojnika, oglasio se crnogorski ministar odbrane Oba pripadnika vojske bila su na terenu od jutros! Ovo je…

Nakon pogibije vojnika, oglasio se crnogorski ministar odbrane Oba pripadnika vojske bila su na terenu od jutros! Ovo je nastradali vojnik Dejan Božović (foto)

Dnevnik pre 1 sat
(FOTO) OVO JE VOJNIK KOJI JE STRADAO U POŽARIMA U CRNOJ GORI: Prijatelji se opraštaju potresnim rečima

(FOTO) OVO JE VOJNIK KOJI JE STRADAO U POŽARIMA U CRNOJ GORI: Prijatelji se opraštaju potresnim rečima

Sandžak haber pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaDanilovgradpožar

Balkan, najnovije vesti »

Požari u Crnoj Gori: Stradao vojnik, drugi teško povređen

Požari u Crnoj Gori: Stradao vojnik, drugi teško povređen

BBC News pre 3 minuta
Razorni požari u Crnoj Gori: međunarodna pomoć, političke mere i žrtve u borbi sa vatrom

Razorni požari u Crnoj Gori: međunarodna pomoć, političke mere i žrtve u borbi sa vatrom

Naslovi.ai pre 43 minuta
Tragedija u Kučima: Vojnik poginuo, drugi teško povređen u prevrtanju cisterne tokom gašenja požara

Tragedija u Kučima: Vojnik poginuo, drugi teško povređen u prevrtanju cisterne tokom gašenja požara

Naslovi.ai pre 43 minuta
(Video) Totalna kataklizma! Šokantni prizori sa popularne plaže u Crnoj Gori: Dim je u sekundi sve prekrio, vatra je potpuno…

(Video) Totalna kataklizma! Šokantni prizori sa popularne plaže u Crnoj Gori: Dim je u sekundi sve prekrio, vatra je potpuno van kontrole

Blic pre 18 minuta
U Crnoj Gori uhapšen muškarac sa KiM zbog izazivanja požara

U Crnoj Gori uhapšen muškarac sa KiM zbog izazivanja požara

RTV pre 43 minuta