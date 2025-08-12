Tragedija u Kučima: Vojnik poginuo, drugi teško povređen u prevrtanju cisterne tokom gašenja požara

Naslovi.ai pre 43 minuta

Mlađi vodnik Dejan Božović izgubio život, vodnik Marko Iković teško povređen; Vlada Crne Gore proglasila Dan žalosti 14. avgustom.

Tokom gašenja požara u rejonu Kuča kod Podgorice, cisterna sa vodom kojom su upravljali pripadnici Vojske Crne Gore prevrnula se i skliznula niz strmu padinu. U nesreći je poginuo mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada, otac četvoro dece, dok je vodnik Marko Iković (43) zadobio teške telesne povrede i prevezen je u Klinički centar Crne Gore. Beta B92 IndeksOnline RINA Sandžak haber

Ministarstvo odbrane Crne Gore potvrdilo je tragediju i saopštilo da Vojska, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu o uzrocima nesreće. Ministar odbrane Dragan Krapović naveo je da je do nesreće došlo zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom od požara, ističući ljudski aspekt vojnika koji su hrabro angažovani u zaštiti građana. Povređeni vodnik Marko Iković je stabilnog zdravstvenog stanja, sa nagnječenjem pluća i povredama karlične kosti, i trenutno se nalazi na operaciji. Večernje novosti Kurir Blic Euronews Dnevnik Mondo

Predsednik Vlade Milojko Spajić naložio je stalno zasedanje Operativnog štaba Koordinacionog tima za zaštitu i spasavanje, koji će redovno izveštavati o situaciji i merama za borbu protiv požara. Crna Gora koristi sve raspoložive mehanizme za obezbeđivanje pomoći u gašenju požara. B92

Vlada Crne Gore proglasila je 14. avgust Danom žalosti zbog tragične smrti vojnika Dejana Božovića. Sputnik Večernje novosti

Požari u Crnoj Gori i dalje besne, ugrožavajući kuće i prirodu u okolini Podgorice, Bijelog Polja, Nikšića i primorja. Vatrogasne ekipe, vojska i međunarodna pomoć iz Srbije angažovani su u gašenju vatre koja ne jenjava. Evakuisane su brojne porodice, a situacija ostaje kritična. BBC News Danas Radio sto plus Alo