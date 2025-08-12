Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

NIN pre 27 minuta  |  Tanjug
Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da su događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije i nemaju nikakve veze sa statusom slovačke nacionalne manjine, čemu, kako je istakao, slovačka vlada u saradnji sa srpskom posvećuje posebnu pažnju.

Rober Fico je u objavi na Fejsbuku, povodom događaja tokom vikenda na Slovačkim nacionalnim svečanostima u Bačkom Petrovcu, naveo da srpska vlada zaslužuje zahvalnost Slovačke za odnos prema Slovakinjama i Slovacima koji žive u Srbiji. Fico je dodao da je kao predsednik vlade dobio detaljne informacije o tom događaju i da informacije potvrđuju da su građani Srbije slovačke nacionalnosti, slično kao i drugi građani Srbije, politički podeljeni u više tabora.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Robert Fico: Događaj u Bačkom Petrovcu je unutrašnja stvar Srbije

Robert Fico: Događaj u Bačkom Petrovcu je unutrašnja stvar Srbije

N1 Info pre 42 minuta
Slovački premijer: Događaji u Bačkom Petrovcu unutrašnja stvar Srbije

Slovački premijer: Događaji u Bačkom Petrovcu unutrašnja stvar Srbije

Radio 021 pre 7 minuta
Fico se oglasio o napadu na Slovake u Bačkom Petrovcu

Fico se oglasio o napadu na Slovake u Bačkom Petrovcu

Nova pre 27 minuta
Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

Euronews pre 42 minuta
Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookSlovačkaNacionalne manjineBačkaFejsbukrobert fico

Politika, najnovije vesti »

Robert Fico: Događaj u Bačkom Petrovcu je unutrašnja stvar Srbije

Robert Fico: Događaj u Bačkom Petrovcu je unutrašnja stvar Srbije

N1 Info pre 42 minuta
Radojević: Najteža situacija za Srbe na KiM od 1999, pokušavamo da sačuvamo ljude

Radojević: Najteža situacija za Srbe na KiM od 1999, pokušavamo da sačuvamo ljude

RTV pre 27 minuta
Šta se krije iza Vučićeve poruke da sprema „veliki skup“ u Novom Sadu?

Šta se krije iza Vučićeve poruke da sprema „veliki skup“ u Novom Sadu?

N1 Info pre 12 minuta
Slovački premijer: Događaji u Bačkom Petrovcu unutrašnja stvar Srbije

Slovački premijer: Događaji u Bačkom Petrovcu unutrašnja stvar Srbije

Radio 021 pre 7 minuta
Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Beta pre 27 minuta