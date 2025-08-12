Fico: Događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da su događaji u Bačkom Petrovcu isključivo unutrašnje političko pitanje suverene Srbije i nemaju nikakve veze sa statusom slovačke nacionalne manjine, čemu, kako je istakao, slovačka vlada u saradnji sa srpskom posvećuje posebnu pažnju.

Rober Fico je u objavi na Fejsbuku, povodom događaja tokom vikenda na Slovačkim nacionalnim svečanostima u Bačkom Petrovcu, naveo da srpska vlada zaslužuje zahvalnost Slovačke za odnos prema Slovakinjama i Slovacima koji žive u Srbiji. Fico je dodao da je kao predsednik vlade dobio detaljne informacije o tom događaju i da informacije potvrđuju da su građani Srbije slovačke nacionalnosti, slično kao i drugi građani Srbije, politički podeljeni u više tabora.