Poljski navijači polomili nekoliko izloga u centru Beograda

Grupa poljskih navijača, koja je doputovala u Srbiju da bodri Leh na meču protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za fudbalsku Ligu šampiona, polomila je danas nekoliko izloga u centru Beograda, prenele su Novosti.

U grupi poljskih navijača nalaze se pristalice Leha, Krakovije i LKS Lođa. Beogradski mediji navode da je jedna grupa poljskih navijača polomila nekoliko izloga u Ulici kneza Mihaila, a brzo je intervenisala policija, koja je počela da privodi izgrednike. Beogradski mediji su preneli da se u prestonici Srbije trenutno nalazi oko 1.000 poljskih navijača. Revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Leha biće odigrana večeras od