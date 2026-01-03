Denver ne može bez Jokića

Košarkaši Klivlend kavalirsa savladali su oslabljeni Denver 113:108 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Denver je i drugu utakmicu zaredom igrao bez Nikole Jokića, koji je 29. decembra na gostovanju Majamiju povredio levo koleno i očekuje ga pauza od najmanje mesec dana. U sastavu Nagetsa nisu bili od ranije povređeni Aron Gordon, Kem Džonson i Kristijan Braun, dok će rezervni centar Jonas Valančijunas takođe odsustvovati oko mesec dana zbog povrede lista. Klivlend je odsustva rivala iskoristio i dominirao u skok igri koja je na kraju i odlučila pitanje pobednika -