RTS pre 6 minuta
Denver ne može bez Jokića

Košarkaši Klivlend kavalirsa savladali su oslabljeni Denver 113:108 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Denver je i drugu utakmicu zaredom igrao bez Nikole Jokića, koji je 29. decembra na gostovanju Majamiju povredio levo koleno i očekuje ga pauza od najmanje mesec dana. U sastavu Nagetsa nisu bili od ranije povređeni Aron Gordon, Kem Džonson i Kristijan Braun, dok će rezervni centar Jonas Valančijunas takođe odsustvovati oko mesec dana zbog povrede lista. Klivlend je odsustva rivala iskoristio i dominirao u skok igri koja je na kraju i odlučila pitanje pobednika -
