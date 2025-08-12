Ministar Stanković: Plata u prosveti da se izjednači sa prosečnom, 114.000 dinara ove godine

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je projekcija za ovu godinu da početna plata u prosveti bude 114.000 dinara i da se izjednači sa prosečnom platom u Srbiji. „Mi smo na putu da sa reprezentativnim sindikatima postignemo ono što je cilj bio svih dosadašnjih ministarstava, da početna plata u prosveti bude identična sa prosečnom platom u Srbiji“, rekao je Stanković za televiziju Pink. Ocenio je da nije za potcenjivanje inicijativa o dovođenju