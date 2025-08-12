Dijalo namučio Sinera, meč prekinuo protivpožarni alarm na stadionu

Dijalo namučio Sinera, meč prekinuo protivpožarni alarm na stadionu

Italijan Janik Siner, prvi teniser sveta, savladao je Kanađanina Gabrijela Dijala sa 6:2, 7:6(6) u trećem kolu Sinsinatija, ali ovaj meč obeležila je nesvakidašnja situacija - aktiviranje protivpožarnog alarma tokom drugog seta.

Igra je bila prekinuta u drugom gemu drugog seta, kada je u delu tribina počeo da se oglašava alarm, uz svetlosne signale. Posle nekoliko minuta pauze, dvojica igrača su odlučila da nastave meč i odigrali su četiri poena uz zvuk alarma, koji se ubrzo potom ugasio. Siner je, iako je u taj-brejku spasao set loptu, uspeo da meč privede kraju, zahvaljujući fantastičnom forhendu koji je izuzetno funckionisao u ovom susretu. Dijalo je napravio deset as udaraca, ali i
