Neverovatan zahtev Britanke, sutkinja u šoku VIDEO

B92 pre 1 sat
Neverovatan zahtev Britanke, sutkinja u šoku VIDEO

Britanska teniserka Emma Radukanu zatražila je izbacivanje uplakanog deteta sa stadiona dok je bila na korak od najveće pobede još od trijumfa na US Openu 2021. godine.

Na kraju je tesno izgubila od Arine Sabalenke. Svetska broj jedan je trijumfovala 7:6, 4:6, 7:6 na Sinsinati openu, ali došlo je do preokreta dok je Radukanu servirala u ključnoj fazi odlučujućeg seta. Plač deteta na tribinama odvratio joj je pažnju, zbog čega je prekinula servis i rekla sutkinji: "Prošlo je, otprilike, deset minuta." "To je malo dete. Želite li da izbacim dete sa stadiona?", odgovorila je sutkinja. Radukanu je slegla ramenima, ali neki su navijači
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Siner u osmini finala mastersa u Sinsinatiju

Siner u osmini finala mastersa u Sinsinatiju

Sportski žurnal pre 41 minuta
Siner nastavlja pohod na titulu: Italijan spasao set loptu i plasirao se u osminu finala Sinsinatija

Siner nastavlja pohod na titulu: Italijan spasao set loptu i plasirao se u osminu finala Sinsinatija

Večernje novosti pre 41 minuta
Sinsinati - Siner grabi ka odbrani trona

Sinsinati - Siner grabi ka odbrani trona

Sportske.net pre 1 sat
Radukanu šokirala zahtevom usred meča! Podržala je i publika

Radukanu šokirala zahtevom usred meča! Podržala je i publika

Sport klub pre 46 minuta
Sinsinati: Siner odoleo vrelini i Dijalou

Sinsinati: Siner odoleo vrelini i Dijalou

Sport klub pre 2 sata
Siner igrao i pobedio uprkos požaru u Sinsinatiju

Siner igrao i pobedio uprkos požaru u Sinsinatiju

Euronews pre 2 sata
Siner iskopirao Đokovića kada mu je bilo najteže VIDEO

Siner iskopirao Đokovića kada mu je bilo najteže VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenSinsinati

Sport, najnovije vesti »

Čović za RTS: Medalje ne padaju s neba, iza svake stoji naporan rad; Micić počeo sa treninzima

Čović za RTS: Medalje ne padaju s neba, iza svake stoji naporan rad; Micić počeo sa treninzima

RTS pre 11 minuta
Koliko Lebron troši na svoje telo?

Koliko Lebron troši na svoje telo?

Vesti online pre 21 minuta
Duarte: Pogodićemo ja, Katai i Šerif

Duarte: Pogodićemo ja, Katai i Šerif

Sportski žurnal pre 41 minuta
Pod Bagdalom treći „loto”

Pod Bagdalom treći „loto”

Sportski žurnal pre 21 minuta
Suze, sreća, ponos - Galinari osvojio prvi trofej u karijeri

Suze, sreća, ponos - Galinari osvojio prvi trofej u karijeri

Sportske.net pre 21 minuta