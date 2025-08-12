Požari bukte širom Crne Gore – najkritičnije kod Podgorice i između Buljarice i Čanja

Na teritoriji Crne Gore aktivan je veći broj požara, od kojih su pojedini ugrozili kuće i imovinu građana. Najkritičnije tačke trenutno su između Buljarice i Čanja, Đurkovića u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima, dok požari bukte i u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju, saopšteno je iz Uprave policije. U gašenju od juče učestvuje i helikopter "kamov" MUP-a Srbije, a tokom dana se očekuje kanader iz Hrvatske. Zahtev za pomoć u gašenju požara poslat i preko NATO mehanizama. Širom

Pripremila Suzana Duka Tokom noći najkritičnije bilo između Buljarice i Čanja, dim nad Podgoricom Vatrogasci su se sa požarima borili tokom cele noći. Kako javlja RTCG, najkritičnije je bilo između Buljarice i Čanja. U Podgorici najteže bilo u Piperima, Smokovcu, Kakaritskoj Gori i Doljanima. Trenutno su odbranjeni svi objekti koji su sinoć bili ugroženi, rekao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Dodao je da su u Podgoricu