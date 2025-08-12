Požari bukte širom Crne Gore – najkritičnije kod Podgorice i između Buljarice i Čanja

RTS
Požari bukte širom Crne Gore – najkritičnije kod Podgorice i između Buljarice i Čanja

Na teritoriji Crne Gore aktivan je veći broj požara, od kojih su pojedini ugrozili kuće i imovinu građana. Najkritičnije tačke trenutno su između Buljarice i Čanja, Đurkovića u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima, dok požari bukte i u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju, saopšteno je iz Uprave policije. U gašenju od juče učestvuje i helikopter "kamov" MUP-a Srbije, a tokom dana se očekuje kanader iz Hrvatske. Zahtev za pomoć u gašenju požara poslat i preko NATO mehanizama. Širom

Pripremila Suzana Duka Tokom noći najkritičnije bilo između Buljarice i Čanja, dim nad Podgoricom Vatrogasci su se sa požarima borili tokom cele noći. Kako javlja RTCG, najkritičnije je bilo između Buljarice i Čanja. U Podgorici najteže bilo u Piperima, Smokovcu, Kakaritskoj Gori i Doljanima. Trenutno su odbranjeni svi objekti koji su sinoć bili ugroženi, rekao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Dodao je da su u Podgoricu
(Foto, video) srpski helikopter uveliko u akciji: Prvi snimci gašenja požara u Crnoj Gori

Miris paljevine lebdi nad Crnom Gorom: Aktivan veći broj požara; Podgorica čeka pomoć FOTO/VIDEO

U Crnoj Gori bukti na sve strane: Povređeni vatrogasci i spaljene kuće kod Podgorice

Snimak vatrogasca u CG ledi krv u žilama (Video)

Uživo (foto, video) apokalipsa u Crnoj Gori! Požari divljali celu noć, vatrogasci nemoćni pred stihijom: U ovim delovima je najkritičnije, buktinju gasi i helikopter iz Srbije

Crna gora i jutros gori! Pogledajte posledice katastrofe u Piperima snimljene dronom, vatra bukti kod Podgorice, Šavnika i Čanja (foto, video)

"Uhapšena lica koja su nameravala da podmetnu požar u sutomoru!" Pekić uživo iz Crne Gore sa najnovijim informacijama: Vatrogasci danonoćno na terenu!

Crna GoraHrvatskaNATOPodgoricaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPhelikopterpožar

(Foto, video) srpski helikopter uveliko u akciji: Prvi snimci gašenja požara u Crnoj Gori

Dodikov advokat predaje žalbu na odluku CIK o oduzimanju mandata predsedniku RS

Miris paljevine lebdi nad Crnom Gorom: Aktivan veći broj požara; Podgorica čeka pomoć FOTO/VIDEO

U Crnoj Gori bukti na sve strane: Povređeni vatrogasci i spaljene kuće kod Podgorice

Snimak vatrogasca u CG ledi krv u žilama (Video)

