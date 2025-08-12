Kineski ratni brod se sudario sa obalskom stražom tokom potere za filipinskim čamcem

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Kineski ratni brod se sudario sa obalskom stražom tokom potere za filipinskim čamcem

MANILA/PEKING - Kineski ratni brod sudario se sa plovilom sopstvene obalske straže tokom potere za filipinskim patrolnim čamcem u blizini plićaka Skarboro u Južnom kineskom moru, saopštila je danas filipinska obalska straža.

Incident se dogodio juče dok je filipinski brod "BRP Suluan" pratio dostavu pomoći ribarima, piše Gardijan. Prema navodima portparola obalske straže Džeja Tarijele, brod kineske obalske straže ČG 3104 izveo je rizičan manevar i sudario se sa ratnim brodom kineske mornarice, što je izazvalo ozbiljno oštećenje pramca i onesposobilo ga za plovidbu. Video-snimci prikazuju trenutak sudara i naknadna oštećenja, dok je Manila navela da je kineski brod ranije gađao
